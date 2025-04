Mársico contundente: "Basta de privilegios para los senadores y diputados"

El artículo 51 de la Constitución Provincial vigente, tiene previsto que para someter a proceso penal a un senador o diputado se necesita los dos tercios de votos de la cámara a que pertenece ese legislador.

“Los 2/3 de votos para poder someter a proceso penal, por un presunto delito a un legislador provincial es una mayoría agravada muy difícil de lograr si se tiene en cuenta que por ejemplo nuestro Senado provincial se ha convertido en un estamento estático, donde existen algunos de ellos que hace más de veinte años que están en ese cargo, generándose grupos de poder, con privilegios, que se protegen unos con otros”, afirmó el candidato a Convencional Constituyente Lisandro Mársico.

“Este privilegio que contempla la Constitución Provincial, se denomina inmunidad de proceso y es mi compromiso, si soy electo convencional constituyente, terminar con esto, que incluso no tiene antecedentes en otras cartas fundamentales provinciales” sostuvo Lisandro Mársico.

“Debemos limitar el poder de los senadores y diputados; lograr una constitución de avanzada, moderna, sin privilegios para unos pocos; que eleve la calidad de los poderes estatales. Este será uno de mis objetivos para el momento histórico que tendremos los santafesinos de reformar nuestra Constitución” afirmó el actual Presidente del Concejo Municipal.

“Reformando el artículo 51, lograremos que los legisladores provinciales no se evadan de las investigaciones judiciales, por delitos que presumiblemente cometieron, amparados en sus fueros, situación que no los deja en un plano de igualdad con la ciudadanía, sino que al contrario los eleva a un sitial del cual se aprovechan y a lo que debemos poner fin” sentenció Mársico.