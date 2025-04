Otro escándalo en la FIA: Jack Doohan habría burlado los controles médicos en Japón

Varios medios, entre ellos News.com, Motorsport y Racers, dieron a conocer la noticia de que el piloto de Alpine Jack Doohan, habría incumplido el protocolo médico de la FIA, tras el impacto sufrido en la P2 del GP de Japón el pasado 4 de abril. Doohan que perdió el control del monoplaza en Suzuka, luego de entrar a la curva 1 a mucha velocidad, olvidando cerrar el DRS, hizo un trompo y chocó contra la barrera de contención a 300 km/h.

Al terminar el GP, se difundieron imágenes de la cámara on board del A525 de Jack Doohan, que muestran al piloto tratando de salir del monoplaza con la ayuda de Esteban Ocon. La imagen también deja ver la dificultad del piloto australiano para mover su brazo y mano izquierdos.

Tras hacerse público el video, los comisarios deportivos de la FIA, comunicaron que el Doohan iba a ser sometido a otra revisión médica antes de la Práctica libre 1 del GP de Bahrein.

Lo que dijo Jack Doohan en Bahrein

En rueda de prensa, en Bahrein, Jack Doohan decía esto al ser consultado sobre su estado físico:

"Al 100%. Todo completamente perfecto. Me dolía un poco el viernes, ciertamente el sábado un poco peor, y el domingo un poco peor otra vez. Así que diría que hubo dolor desde el principio de la carrera, no necesariamente hacia el final. La adrenalina ayuda un poco, seguro" y agregaba "Creo que es natural que con el golpe y la posición sufriera un poco de dolor. Pero un par de días de descanso han sido muy necesarios y muy buenos para el cuerpo".

Oliver Oakes, jefe del equipo Alpine F1, tratando de disculpar la acción del piloto, se refirió al asunto de esta manera:

"Fue un error de juicio al no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana” (refieriéndose a la P1 y P2 en Bahrein).

El accidente de Doohan, que generó mucha preocupación por su integridad física, también le costó a Alpine cerca de 2 millones de dólares, que según se dice, costeó su padre Mick Doohan, exitoso empresario (aeroflotas de taxi y negocios inmobiliarios en Hollywood) quien con su aporte estaría sosteniendo la carrera de su hijo en la F1.

Doohan podría ser sancionado

Si efectivamente se comprueba que Jack Doohan violó el protocolo médico de la FIA podría ser sancionado o perder su licencia internacional, por considerar que pudo poner en riesgo al resto de los pilotos.

El estatuto dice, entre otras cosas, que si un piloto oculta información relevante puede:

-perder la licencia internacional temporal o permanentemente

-ser excluido de un evento del campeonato (1 carrera)

-ser multado o sancionado disciplinariamente, incluso suspendido

Consecuencias del accionar de Doohan y la FIA

Pero la acción de Doohan de ocultar su real estado físico y la revisión médica por parte de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) que lo habilitó para correr en Japón, también tuvo consecuencias en el seno de la FIA, con la renuncia del vice presidente del organismo, Robert Reid (ex Rally) quien publicó en su cuenta de X:

Asumí este cargo para contribuir a lograr una mayor transparencia, una gobernanza más sólida y un liderazgo más colaborativo. Con el tiempo, esos principios se han dejado de lado cada vez más y ya no puedo, de buena fe, seguir siendo parte de un sistema que ya no los refleja...Se trata de principios, no de política. El deporte motor merece un liderazgo arraigado en la integridad, la responsabilidad y el respeto por el proceso. Ese es el estándar mínimo que todos deberíamos esperar y exigir”, apuntando contra el presidente de la FIA Mohamed Ben Zulayem.

Jack Doohan fue sometido a otro control médico por la FIA antes de la Práctica Libre 1 (P1) hoy en Bahrein. Por ahora no se han dado a conocer si habrá alguna sanción para el piloto de Alpine, ni si la FIA modificará el protocolo de controles físicos a los pilotos luego de un accidente en pista.

Hoy en la primera sesión de prácticas libres, los pilotos de Alpine marcaron buenos registros, colocándose Gasly 3° y Doohan 7°. Pero estas posiciones no son significativas si tenemos en cuenta que 6 pilotos titulares no estuvieron en la pista por ceder sus asientos a novatos: Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oliver Bearman, Max Verstappen, Carlos Sainz y George Russell.

Fuente: 442