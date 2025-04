Nueva crisis en Red Bull

Tras el GP de Bahrein el CEO de Red Bull, Christian Horner (Foto), se reunió con Helmut Marko, asesor del equipo y los responsables del área técnica-operativa, Pierre Waché (director técnico) y Paul Monaham (ingeniero en jefe). ¿El motivo? Los problemas del RB21 y las fallas operativas que relegaron a Max Verstappen a la 6° posición en la carrera del domingo, con la consecuente pérdida de puntos para el campeonato.

Red Bull se desarma

Reb Bull que hasta 2023 contaba con un increíble equipo técnico-operativo, dejó ir a varios ingenieros de alto perfil, que ocupaban puestos clave dentro de la estructura, que se vio debilitada a causa de estas salidas, y los que quedaron a cargo siguen sin encontrar soluciones a los planteos de los pilotos por el errático comportamiento del monoplaza.

Rob Marshall, jefe de ingeniería y diseño, dejó Red Bull en 2023 y desde 2024 ocupa el mismo cargo, pero en McLaren. Marshall es uno de los artífices del salto de rendimiento de McLaren.

Adrian Newey, diseñador de los RB tan exitosos, renunció en 2024 para sumarse en marzo a Aston Martin como nuevo director técnico general y socio (Lawrence Stroll le dio un 2,5% del participación del equipo). Newey fue reemplazado por Pierre Waché, que era parte de su equipo.

Jonathan Wheatley (Foto), director deportivo de la escudería de Milton Keynes, ahora es director de Audi y su cargo en Red Bull fue desdoblado, recayendo sobre Giampiero Lambiase, ingeniero de pista de Verstappen, el cargo de jefe de ingeniería en pista.

Will Courtenay, jefe de estrategia de Red Bull, reemplazado por Hannah Schmitz, será director deportivo de McLaren cuando finalice su periodo de gardening, en 2026.

Los problemas del RB21

El RB21 provoca recalentamiento de neumáticos, que llevan a un mayor desgaste y por tanto pérdida de agarre. En Bahrein Verstappen advirtió sobre problemas en los frenos y a menudo ha dicho que el coche tiende al subvirage en las curvas lentas. Según Christian Horner, Red Bull arrastra un problema de correlación debido a que el Túnel de viento es antiguo y los datos que arroja no son consistentes con la realidad.

La falta de correlación también dificulta la tarea de los ingenieros para encontrar configuraciones adecuadas y detectar problemas. Esto convierte al RB21 en un coche inestable que en algunos circuitos se comporta bien y en otros decae. Por lo pronto ya han cambiado la centralita y baterías en ambos equipos (Red Bull y Racing Bulls) por lo que sólo disponen de un cambio más, ya que al tercero penalizarán, y los pilotos deberán esperar hasta Emilia Romaña, la séptima carrera del campeonato, para ver actualizaciones.

El temor a que Max Verstappen deje Red Bull

Desde la temporada pasada, Max Verstappen viene quejándose del rendimiento del monoplaza y llegó a decir que el 4° título lo consiguió gracias a que se exigió al 110%, exprimiendo al máximo un RB20 que según él, era impredecible e inestable. Tampoco es un secreto que tuvo arranques de enojo para con el equipo, con palabras inapropiadas, que le valieron una sanción de la FIA y a menudo amenazaba con dejar la F1.

Este año, el panorama no es muy diferente. El RB21 sigue con problemas y el equipo sigue sin dar soluciones. A los frenos y el grip, se sumaron las fallas en el pit stop que comprometieron su posición en la tabla: en una de las paradas el gato de adelante se atascó, en otra el semáforo de salida no funcionó y tras una parada de 7 segundos salió en tráfico y tuvo que remontar. Se le escuchó decir por radio “todo está mal”.

En rueda de prensa Max Vestappen dijo “El comienzo no fue bueno, el ritmo tampoco, los neumáticos se sobre calentaron, el equilibrio no estaba donde quería que estuviera, en la primera parada en boxes algo salió mal con las luces, quedé atrapado en el tráfico, los neumáticos duros no funcionaron, solo tenían un agarre bajo. Luego volvimos a hacer una parada en boxes aun peor, así que fui al fondo. Considerando todo, terminar P6 con el ritmo que teníamos es un buen resultado”.

Helmut Marko, en apoyo a Verstappen, reconoció los problemas diciendo: “Es un día difícil para Red bull, lo tenemos claro todos. Necesitamos que el coche vuelva a rendir bien lo antes posible, y las paradas en boxes deben funcionar de nuevo. El coche no es el más rápido y las paradas en boxes no funcionaron. Eso es inaceptable. Es alarmante. Sabemos que no somos competitivos y en las próximas carreras haremos cambios... El principal es el equilibrio. Además han surgido problemas con los frenos. Y las paradas en boxes no han funcionado. Ha habido un problema tras otro”.

Entre tanto el 'clan' Verstappen, encabezado por Jos Verstappen, padre de Max, hacía notar su descontento en Red Bull y el manager del piloto Raymond Vermeuler, discutía acaloradamente con Helmut Marko por el bajo rendimiento del coche. Si bien no hay certeza, su contrato, que vence en 2028, tendría una cláusula que le permitiría dejar el equipo si para mitad de año no tiene un coche competitivo y está más abajo en la tabla.

Lo cierto es que cada vez que se le pregunta si dejará el equipo, el piloto responde que no dejará Red Bull. Tal vez algo de razón tanga ya que Red Bull por ahora, patrocina su proyecto en Resistencia y su equipo de Sim Racing (competencia virtual con pilotos de simulador).

Red Bull se encuentra ante otra crisis, en un ambiente tenso, con un coche problemático que parece hecho para un solo piloto, Verstappen, quien demanda competitividad para ganar, que es lo único que le importa.

Fuente: 442