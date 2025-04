Copa Argentina 2025: así marcha el cuadro del torneo a falta de un juego por los 32avos de final

La Copa Argentina en su edición 2025 sigue avanzando. Con el paso de los días van quedando relegados equipos del torneo más federal del país. ¿Cómo marcha el cuadro a falta de un solo juego de la instancia de 32avos de final?

A diferencia de otras versiones en este campeonato no se han dado grandes sorpresas. Por lo menos, Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing continúan en batalla.

Se debe recordar que el pasado miércoles 16 de abril, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Belgrano lograron sus respectivos avances en esta primera fase del campeonato.

Solamente queda por conocer cuál será el rival del Pirata que saldrá del choque en donde se miden Barracas Central y Defensores de Belgrano.

¿Cuáles son los choques de los 16avos de final de la Copa Argentina?

San Lorenzo vs. Quilmes

Tigre vs. Banfield

Platense vs. Independiente Rivadavia

Central Córdoba vs. Gimnasia LP

Racing Club vs. San Martín SJ

Deportivo Riestra vs. Deportivo Armenio

Rosario Central vs. Unión

San Martín de Tucumán vs. River Plate

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

Defensa y Justicia vs. Newell’s

Belgrano vs. el ganador entre Barracas Central contra Defensores de Belgrano

Gimnasia M vs. Independiente

Estudiantes LP vs. Aldosivi

Excursionistas vs. Argentinos Juniors

Lanús vs. Vélez Sarsfield

Instituto vs. Huracán

