L-Gante se peleó con su representante y golpeó un auto en medio de un ataque de furia

L-Gante vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace instantes se viralizaron imágenes, donde se lo puede ver en un fuerte enfrentamiento con su representante, Maxi “El Brother”, y pegándole una trompada a un auto.

Al aire de Infama (América), dieron a conocer el video del momento en el que el músico tiene un ataque de ira a la salida de un boliche Equinoccio, ubicado en el barrio de Liniers. “Sos un garca”, se escucha que le grita a su mánager, con quien hace semanas enfrenta versiones de un cortocircuito.

A fines de marzo, el periodista Guido Zaffora había dicho que la relación entre el cantante y el mánager se había roto a partir de la llegada de Wanda Nara a la vida del artista.

“La relación entre Maxi y Wanda no está atravesando el mejor momento. Está muy tensa. Hay muchos que aseguran que él es quien pone las fichas para que haya un cortocircuito en la pareja. Siente que las cosas no están bien, ‘no matchean’”, sostuvo el panelista en DDM (América). Y se explayó: “Maxi siente que ella lo está perjudicando a L-Gante en su carrera musical, no le gustó nada lo que pasó en Turquía”.



El cantante volvió recientemente al país tras su viaje a Colombia, donde viajó con amigos para celebrar su cumpleaños número 25.

Tamara Báez se hartó de que le pregunten cuánto dinero le pasa L-Gante: “No me mantiene”

Tamara Báez aclaró en varias oportunidades que L-Gante solo le pasa el dinero correspondiente a la cuota alimentaria por Jamaica, la hija que tienen en común. En ese sentido, muchos interpretaron que la influencer le mandó una indirecta a su expareja porque el monto que le pasa no sería acorde a lo que viene ganando y el estilo de vida que ostenta. “Las ganas de decir muchas cosas, pero el silencio es la mejor opción”, escribió en sus redes a principios de la semana pasada.

Para ver si justamente rompía ese silencio, un cronista de A la tarde (América) fue en busca del testimonio de la influencer. “Estoy superbién, con Elián está todo bien. No me mantiene”, se limitó a responder ella antes de subirse a un auto. De esta manera, volvió a contestarle a todos aquellos que insisten en saber si el músico le da un dinero extra para que pueda cubrir las refacciones en su nueva casa, entre otros gastos.

Semanas atrás, ya había sido tajante al respecto. “Les cuento para que no me hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, indicó en Instagram. Y agregó: “Él pasa la cuota alimentaria, que de hecho me mudé del country porque esa plata solo me alcanzaba para las expensas”.

Báez contó que ahorró la plata de todas las publicidades que hizo en sus redes sociales estos últimos tres años. “Me conocen por él porque fue mi pareja y tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí”, dijo.

Además, remarcó que L-Gante nunca se ofreció a darle dinero extra además de la cuota alimentaria. “Si fuera así, ya tendría una mansión”, destacó ella para que sus seguidores entiendan que el músico no la ayudó para comprar la propiedad ni para refaccionarla.

Fuente: La 100