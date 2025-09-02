“Él siempre se esconde”: la bronca de la azafata con la que Demichelis habría engañado a Evangelina Anderson

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, arremetió contra el DT. Harta del silencio del exfutbolista, lo desafió: “Salí a hablar y contá lo que sucedió”.

“Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber, y uno de los involucrados brilla por su ausencia, yo me pregunto ‘¿dónde está Martín?’ No seas cag..., salí a hablar y contá que es lo que sucedió”, dijo en un video que emitieron al aire de A la tarde (América).

Luego se refirió a Evangelina Anderson, quien días atrás exigió respeto. “La verdad que yo no tengo nada en contra tuyo y realmente entiendo cuando decís ‘nadie pensó en mis hijos’. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz”, aseguró.

A modo de cierre, reclamó: “Gente, basta de hipocresía. Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas en el vínculo. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscar a los hombres? ¿Y por qué los hombres son tan falto de b...? ¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas terminamos siendo las mujeres?”.

En comunicación telefónica con Karina Mazzocco, Tania explicó el motivo de su furia: “Yo salí a hablar y les conté la situación, después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino al humo a mí. Y estoy cansada de la hipocresía”.

Indignada, explicó por qué le molesta tanto el silencio de Demichelis: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. (...) Pero yo me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció”.

Fuente: TN