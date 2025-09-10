El insólito pedido de un club de fútbol a la ONU

El Flamengo de Brasil ha lanzado una campaña en redes sociales solicitando el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una nación, argumentando que cuenta con 45 millones de hinchas y es uno de los clubes más populares del mundo. La propuesta, que incluye a Zico, una de sus leyendas, como portavoz, destaca que los aficionados están "unidos por un sentimiento común" y poseen "su propia cultura, territorio, bandera y forma de hablar".

El club ha instado a sus seguidores a firmar una petición para fortalecer su solicitud. Sin embargo, es importante señalar que la ONU no reconoce naciones que no ocupen territorio físico.

Flamengo es el club con más aficionados en Brasil, representando aproximadamente el 21% del total de hinchas en el país, seguido por Corinthians y San Pablo con el 14% y 10%, respectivamente. Actualmente, el Flamengo lidera el

Campeonato Brasileño 2025 con 47 puntos, tras una contundente victoria de 8-0 sobre Vitória. Además, se ha clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá contra Estudiantes de La Plata.