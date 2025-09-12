Las castañas de cajú: un aliado natural contra el cansancio

Las castañas de cajú, también conocidas como anacardos, se posicionan como una alternativa natural eficaz para combatir el cansancio mediante la alimentación. Diversos organismos científicos han destacado su valor nutricional y su influencia positiva en la energía y el bienestar físico.

¿Qué son las castañas de cajú?

Este fruto seco, que se origina del árbol Anacardium occidentale, es cultivado principalmente en Brasil y otras regiones tropicales de América. Las castañas, que crecen unidas a un fruto carnosos denominado "manzana de cajú", requieren un proceso de secado y tostado para eliminar una cáscara tóxica. Aunque técnicamente son semillas, se comercializan y consumen como frutos secos a nivel global debido a su textura cremosa y sabor suave.

Valor Nutricional

Una porción de 28 gramos (aproximadamente 15 a 20 castañas) ofrece:

5 gramos de proteínas

6,8 gramos de grasas insaturadas

4,8 gramos de carbohidratos

89 calorías

Estos frutos son ricos en minerales esenciales como magnesio, hierro, cobre, fósforo, zinc y potasio, lo que los convierte en una opción saludable frente a snacks procesados, al no contener grasas trans ni sodio en su forma natural.

Entre ellos, el cobre es destacado, ya que interviene en la síntesis de colágeno y en la producción de energía celular.

Beneficios contra el cansancio

El cansancio frecuentemente se asocia con déficit de energía y nutrientes. Las castañas de cajú ayudan a mitigar estos problemas gracias a su contenido nutricional.

Magnesio : Participa en más de 300 reacciones metabólicas relacionadas con la producción de energía. La falta de este mineral puede provocar fatiga persistente, según expertos de la Mayo Clinic.

Hierro : Es crucial para la formación de hemoglobina y transporte de oxígeno, ayudando a prevenir la anemia y mejorar la vitalidad.

Cobre: Contribuye a la producción de adenosín trifosfato (ATP), esencial para la obtención de energía celular.

La combinación de proteínas y grasas insaturadas en las castañas permite una liberación sostenida de energía, optimizando rendimiento físico y mental.

Recomendaciones de Consumo

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se sugiere consumir entre 15 y 20 castañas de cajú al día. Expertos de la Fundación Española de Nutrición y el Departamento de Agricultura de EE. UU. recomiendan integrarlas en el desayuno, como snack o antes de actividades cognitivas o físicas demandantes. Pueden añadirse a yogures, ensaladas o consumirse solas, asegurando un aporte energético y nutricional constante durante el día.