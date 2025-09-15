La lesión de Lamine Yamal genera polémica en España

Lamine Yamal no participó en el partido del Barcelona contra el Valencia debido a una lesión en el pubis que sufrió tras su convocatoria con la Selección de España. Esta situación ha generado una controversia en la que han intervenido el entrenador y el director deportivo del club catalán.

El técnico Hansi Flick declaró antes del encuentro: “Lamine no estará disponible. Es una lástima porque jugó con dolor en la selección, disputando 79 y 73 minutos en los dos partidos, sin entrenar entre ellos. Esto refleja una falta de preocupación por los jugadores”.

Flick también elogió la calidad del equipo español, pero sugirió que debería haber un mayor cuidado hacia los jugadores: “La selección tiene el mejor equipo del mundo y los mejores en cada posición. Esta noticia me entristece”.

Asimismo, el entrenador alemán admitió que no ha hablado directamente con Luis de la Fuente, su homólogo en la selección española. “Tuve una conversación por texto, pero la comunicación podría ser mejor debido a las barreras del idioma”, explicó.

El Barcelona emitió un comunicado el sábado informando que “Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar en este momento. Su evolución determinará su disponibilidad para regresar a los entrenamientos”.