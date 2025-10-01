Lionel Messi totalmente frustrado

La Major League Soccer presentó un emocionante encuentro en el que Chicago Fire se impuso 5-3 al Inter Miami, donde Lionel Messi y Rodrigo De Paul no lograron brillar.

A pesar de estar en el campo durante todo el partido, la actuación de ambos argentinos dejó mucho que desear. Messi mostró frustración en el transcurso del juego y se retiró visiblemente decepcionado tras la derrota.

Este partido, sin embargo, no afecta a Inter Miami, que ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Mascherano no pudo alcanzar el primer lugar de la tabla y se mantuvo en la cuarta posición con 56 puntos.

Primer tiempo lleno de goles

El primer tiempo fue frenético, con Chicago Fire tomando la delantera desde el principio. A pesar del gol de Tadeo Allende que descontó para Miami, los visitantes se fueron al descanso con un 3-1 a favor, aprovechando una débil defensa del local. Los tantos de Chicago fueron anotados por Djé'Avilla, Jonathan Dean y Kouamé.

Luis Suárez brilla pero no evita la derrota

En la segunda mitad, el Inter Miami reaccionó y dominó el juego, sustentado por un destacado Luis Suárez, quien realizó un doblete en menos de 20 minutos. Su primer gol fue un remate acrobático y el segundo con un disparo preciso al segundo palo.

A pesar de su esfuerzo, la ilusión de remontar se desvaneció cuando Justin Reynolds y Brian Gutiérrez sellaron la victoria para Chicago con dos goles más, poniendo el marcador final en 5-3.