El Club Ciudad de Bolívar ha hecho historia al ascender a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo bonaerense logró este hito tras vencer a Atlético en la final del Torneo Federal A, que se celebró en el Estadio Único de San Nicolás. Este ascenso marca la primera vez que el conjunto celeste alcanza el segundo nivel del fútbol profesional argentino, resultado de un proceso de crecimiento desde su ingreso al Federal A en 2021.

Fundado en 2002 por Marcelo Tinelli en San Carlos de Bolívar, el club inició su trayectoria fomentando el vóley, donde se convirtió en un referente nacional al obtener numerosos títulos y representar al país en competiciones internacionales. A partir de 2020, el club amplió su repertorio deportivo e incursionó en el fútbol.

En poco tiempo, Ciudad de Bolívar se estableció en el Torneo Federal A, desarrollando una estructura sólida y un plantel competitivo que le permitió luchar por el ascenso. La temporada 2025 se destacó como la más exitosa en su historia futbolística, culminando con una victoria en la final que le otorgó el ascenso directo a la Primera Nacional.

El club, fundado por Tinelli, ganó el partido por penales, generando atención en el ámbito del fútbol argentino. En un año marcado por controversias arbitrales y situaciones complejas en el ascenso, la actuación de Ciudad de Bolívar ha sido objeto de análisis y especulación entre los aficionados.