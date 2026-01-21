Cerúndolo y Etcheverry avanzaron a la tercera ronda en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia sigue su curso con la participación de tenistas argentinos en busca de su lugar en la tercera ronda del primer Grand Slam del año. Francisco Cerúndolo fue uno de los destacados al avanzar, mientras que Thiago Tirante quedó fuera del torneo. Tomás Etcheverry también continúa en competencia.

En el Accor Stadium, Cerúndolo, preclasificado en el puesto 18, superó al bosnio Damir Dzumhur con un contundente 6-3, 6-2 y 6-1, en un encuentro que duró 1 hora y 38 minutos. Su próximo rival será el vencedor del partido entre el ruso Andrey Rublev y el portugués Jaime Faría.

En contraste, Thiago Tirante, clasificado 103°, fue eliminado por el estadounidense Tommy Paul (número 20 del mundo), con un marcador de 6-3, 6-4 y 6-2.

El cierre de la jornada vio a Tomás Etcheverry (62°) enfrentar al británico Arthur Fery (186°). Etcheverry se impuso en tres sets, con parciales de 7-6, 6-1 y 6-3, finalizando el partido cerca de las 2 de la mañana en Argentina.

Los otros argentinos en la segunda ronda son Francisco Comesaña, que jugará contra Frances Tiafoe el miércoles por la mañana, y Sebastián Báez, que se enfrentará a Luciano Darderi por la noche, a las 21:00.

Los partidos pueden seguirse en vivo a través de ESPN y ESPN 2 por televisión, y en streaming mediante Disney+, disponible para los suscriptores en todos los dispositivos.