Alpine presentará su nuevo auto en un crucero

Alpine anunció una presentación innovadora para el A526, su monoplaza de Fórmula 1, a pocas semanas del inicio de la temporada 2026. Este viernes, el equipo francés realizará el lanzamiento en un evento exclusivo a bordo de un crucero en el mar Mediterráneo, cerca de Barcelona. Franco Colapinto, joven piloto argentino, será una de las figuras destacadas del evento.

Con esta estrategia, Alpine busca generar un gran impacto mediático y reforzar su presencia en un deporte cada vez más influido por el marketing. El evento, diseñado para combinar espectáculo y expectativa deportiva, contará con la participación de representantes de patrocinadores y figuras clave del equipo, como Flavio Briatore y Steve Nielsen.

Colapinto, quien compartirá escenario con el piloto francés Pierre Gasly, espera que esta jornada sea un hito en su carrera. Con el enfoque en mantener un rendimiento competitivo desde el inicio, Alpine busca dejar atrás una temporada 2025 decepcionante y construir un año prometedor en 2026.