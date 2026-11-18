La producción industrial general se encuentra 12% por debajo de los niveles de 2022

Los sectores que compiten con importaciones registraron una contracción del 19%

La fabricación de maquinaria y equipo encabezó las caídas con un retroceso del 36%

La debilidad del consumo y la construcción golpeó especialmente a los proveedores de insumos para obras

Las actividades exportadoras fueron las únicas que superaron los niveles productivos de 2022

La recuperación industrial dependerá de mejorar la competitividad, la inversión y la demanda interna

La apertura comercial, la debilidad del consumo y la caída de la inversión están profundizando las diferencias dentro del entramado industrial argentino. Mientras las actividades con capacidad exportadora consiguieron mantener e incluso superar sus niveles de producción de 2022, los sectores que dependen del mercado interno o deben competir directamente con bienes importados registraron importantes contracciones. El resultado es una industria que atraviesa una recuperación desigual, con numerosas ramas productivas todavía lejos de sus niveles anteriores.

Un relevamiento correspondiente a los primeros nueve meses de 2026 identificó tres comportamientos claramente diferenciados según la inserción internacional de cada actividad. En comparación con el mismo período de 2022, las industrias que compiten con importaciones sufrieron una caída del 19%, mientras que las orientadas al mercado interno retrocedieron 12%. En contraste, las ramas exportadoras consiguieron un crecimiento del 2,5%. El conjunto del sector manufacturero permaneció un 12% por debajo de los registros de aquel año.

La principal conclusión es que la posibilidad de vender en mercados externos funcionó como un mecanismo de protección frente a la retracción de la demanda doméstica. Las empresas exportadoras tuvieron mayores posibilidades de sostener su producción, mientras que aquellas dependientes del consumo local quedaron más expuestas a la pérdida de poder adquisitivo y a la competencia extranjera.

El panorama más complicado corresponde a las actividades que enfrentan una competencia directa de productos importados. Este segmento representa el 47% del valor agregado industrial y concentra las mayores pérdidas. La fabricación de maquinaria y equipo encabezó los retrocesos, con una contracción del 36% respecto de 2022. También registraron caídas los metales, del 15%; los productos químicos, del 13%; y otras manufacturas, del 8%.

En tres de cada cuatro actividades de este grupo, las importaciones crecieron o disminuyeron menos que la producción nacional, una señal de la pérdida de participación de los fabricantes argentinos dentro del mercado interno.

La maquinaria y el equipamiento reflejan con claridad esta combinación de dificultades. La inversión en bienes de capital se redujo considerablemente: durante el segundo trimestre de 2026, la formación bruta de capital fijo cayó 11% interanual y la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 15%. Al mismo tiempo, las importaciones de equipos eléctricos aumentaron 33%, las de maquinaria de uso general 10% y las de maquinaria agropecuaria 81%.

En la industria química también aparecieron diferencias significativas. Las importaciones de agroquímicos crecieron 277%, mientras que la fabricación nacional disminuyó 14%.

Otro conjunto perjudicado es el de las actividades orientadas principalmente al mercado interno, que representa aproximadamente el 22% del valor agregado industrial. Su producción cayó 12,2% durante los primeros nueve meses del año frente a igual período de 2022. En este caso, el principal problema se encuentra en la debilidad del consumo y la paralización de actividades vinculadas con la construcción.

Los proveedores de insumos para obras fueron los más afectados, con una contracción del 22%. Los productos de arcilla y cerámica retrocedieron 44%, la cal y el yeso 33%, otros minerales no metálicos 28%, el cemento 26% y las pinturas 23%. La caída superó incluso la registrada por la construcción en general, que fue del 13%.

La industria alimenticia mostró un comportamiento relativamente más moderado, aunque también heterogéneo. Su producción disminuyó 6%, con una caída del 19% en bebidas, mientras que la panadería, las pastas y otros productos alimenticios lograron conservar niveles similares a los de 2022.

En el extremo opuesto aparecen las actividades exportadoras, que representan cerca de un tercio del valor agregado industrial. Su producción creció 2,5%, impulsada principalmente por las cadenas alimenticias, que avanzaron 4,1%. La molienda de oleaginosas aumentó 16%, la preparación de frutas y hortalizas 5% y los productos lácteos 3%.

También se destacaron la refinación de combustibles, con una expansión del 18%, y los productos farmacéuticos, con un crecimiento del 3%, ambos favorecidos por el incremento de las ventas externas.

El diagnóstico plantea un desafío estructural para la industria. Recuperar la producción no dependerá exclusivamente de una mejora general de la economía, sino también de la capacidad de las empresas nacionales para competir con los bienes importados y ampliar sus mercados internacionales. A esto se suma la necesidad de recomponer el consumo, los salarios reales y el crédito, factores fundamentales para impulsar la demanda interna.

La advertencia es que, si la producción nacional continúa perdiendo participación frente a las importaciones, la caída del empleo y de los ingresos puede profundizar todavía más la debilidad del mercado doméstico. De esa manera, la industria corre el riesgo de quedar atrapada en un círculo de menor producción, menor demanda y nuevas pérdidas de actividad.