El titular de la UIF defendió el decreto que considera a Hezbollah grupo terrorista

El titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, defendió el decreto de Mauricio Macri que creó un registro de organizaciones terroristas en el que se incorporó al grupo Hezbollah. Los dichos de Federici se conocieron en medio de la polémica por los dichos de Sabina Frederic, con chances de quedarse con el ministerio de Seguridad en el Gabinete de Alberto Fernández, que fueron rechazados por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y por los familiares de las víctimas de AMIA.

“Existen probados elementos que dan cuenta que Hezbollah desarrolla actividades terroristas a nivel global, que ha tenido participación en atentados terroristas en la República Argentina, y que despliega su estructura organizacional y financiera para sostener operaciones delictivas al menos en la zona de la Triple Frontera, por lo que corresponde seguir adoptando medidas efectivas dirigidas a mitigar los riesgos identificados con relación a dicha organización terrorista”, sostuvo en el senado brasileño, en la capital vecina, durante el foro XVI Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en el que participaron el Gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, y legisladores estadounidenses y brasileños como el Diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil.

Fuentes argentinas aseguraron que Bolsonaro hijo expresó su deseo y voluntad de trabajar para lograr en Brasil, en el corto plazo, una definición similar a la de Macri y Paraguay, donde además también consideraron terroristas también a Hamas.

La intervención de Federici, quien expuso sobre los riesgos a la seguridad nacional derivados de la presencia de Hezbollah en la región, y los instrumentos del gobierno saliente, se produjo en medio de una fuerte polémica, por las declaraciones de una de las candidatas a asumir la conducción de la Seguridad nacional bajo el gobierno de Alberto Fernández. La antropóloga Sabrina Frederic fue consultada por el diario Ambito Financiero sobre si estaba de acuerdo con ese decreto de Macri y señaló: "Es comprarnos un problema que no tenemos. Fue una exigencia de Estados Unidos al Gobierno. El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro". Según ha trascendido, Federici podría ser reemplazado por el ex canciller Rafael Bielsa, algo no confirmado por el futuro gobierno.

La polémica, en realidad, surgió luego de una reunión entre el presidente electo Alberto Fernández y la embajadora de Israel, Galit Ronen, quien le plateó la importancia de ese decreto para su país. Fuentes nunca identificadas dijeron que Fernández sugirió que iba a eliminar ese decreto. Pero eso fue tajantemente desmentido por el círculo íntimo del mandatario electo. Pero la mecha y las preocupaciones ya estaban encendidas.

Ocurre que en el círculo de Cristina Fernández de Kirchner quien con la firma del memorándum de entendimiento con Irán puso en máxima tensión las relaciones entre Argentina e Israel hay quienes rechazan ese decreto que creó el llamado Repet, que funciona dentro de la órbita del ministerio de Justicia. Hay en el kirchnerismo distintas posiciones. Algunas sostienen que Hezbollah también tiene una rama política incluso integrada al Gabinete de gobierno del Líbano. Pero la rama militar de Hezbollah está considerada como grupo terrorista en varios países -Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña- y se le adjudica haber participado en Argentina de los atentados terroristas contra la AMIA y la Embajada de Israel.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits arremetió por la agencia de noticias AJN diciendo que Frederic desconocía los dos ataques terroristas que le costaron la vida a 85 personas, el de la AMIA y a 29 el que se cometió contra la sede diplomática. A su vez, el papá de Paola, Luis Czyzewski, hizo conocer una fuerte carta que señalaba. "Nos gustaría informarle, por si no lo recuerda, que la Argentina sufrió dos ataques terroristas que dejaron más de un centenar de muertos. Que la justicia argentina y no EE.UU: y la OTAN, determinó que fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema".

