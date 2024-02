Maximiliano Pullaro, Larreta y la sugestiva presencia de un poderoso consultor en la reunión de gabinete

Opacada por la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, la última reunión de gabinete convocada por Maximiliano Pullaro tuvo otro invitado que no fue anunciado pero tampoco pasó desapercibido: el consultor Guillermo Seita. El dueño de la encuestadora Management & Fit, de la consultora On&Off Estrategia y de la franquicia local de CNN, mostró así que continúa tanto su vínculo de antaño con el exjefe de Gobierno porteño como su flamante relación con el gobernador santafesino, cada uno con objetivos distintos. Sigue tocando con todos.

Seita llegó a Rosario en el mismo avión privado que Larreta, un detalle que hace pensar que está abocado, hoy por hoy, al Operativo Reconstrucción que está encarando el porteño. Sin embargo, también pesó en su participación la relación con el gobernador santafesino, a quien intenta entronizar como un referente nacional: Seita asesora a Pullaro desde el tramo final de la campaña del año pasado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. “Lo seguimos consultando a él, a Mario Riorda, entre otros”, reconocieron cerca del radical.



“Queríamos escuchar su opinión como consultor del abordaje comunicacional del gobierno y cómo se está construyendo el posicionamiento de Santa Fe en el país”, reconocieron en el pullarismo. Su presencia en la cabecera de la mesa, junto a Pullaro, Larreta, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de gobierno Fabián Bastía marca la pauta de la importancia que le dieron en la Casa Gris a su participación.



También lo hace el hecho de que Seita estuvo en las fotos que repartieron desde la oficina de prensa del gobierno provincial: “Maxi es generoso, si te invita te hace sentir protagonista”.

En la reunión de gabinete Seita intervino con unas pocas ideas tras una extensa participación de Larreta. Allí, explicó que el argentino medio tiene dos preocupaciones: la economía y la seguridad. “Economía es Javier Milei, con lo bueno y con lo malo; seguridad es sinónimo de Maxi Pullaro”, dicen que planteó. Además, validó una sensación que ya venía prendiendo en el gobierno santafesino: “Por primera vez en mucho tiempo Santa Fe le gana la cuerda a Córdoba y tiene más protagonismo en los temas importantes en Buenos Aires”. Música para los oídos pullaristas.

Alguien que lo trató a Seita comentó que “exuda su deseo de que Pullaro sea candidato a presidente”. Cerca del gobernador no se inmutan y siguen con su plan de acción: protagonismo nacional solo para imponer la agenda de Santa Fe. “Es el mejor plan que podemos tener, nuestra mejor campaña es esa”, dice un entornista. ¿La rosca porteña? “A Maxi no le gusta, no se siente cómodo ahí”.

Los normales

“Seita tiene nexo con todos los normales”, bromean en Santa Fe. Se refieren a la cartera de clientes de la que hace gala el operador, que integran o integraron Larreta, Pullaro, Juan Schiaretti, María Eugenia Vidal, Facundo Manes, Martín Lousteau, Miguel Angel Pichetto, Sergio Massa, Graciela Ocaña, el supremo Ricardo Lorenzetti y hasta el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Hay una característica que se sostiene: se trata de aquellos que, desde el radicalismo, el peronismo o el PRO pugnan por instalar una opción de centro.

Alejado de los extremos, Seita siempre motorizó opciones que buscaron desbancar la hegemonía kirchnerista, ya sea por dentro o por fuera del peronismo. Lo intentó con Daniel Scioli en 2015, en una campaña en la que produjo su mito más extendido: que asesoró a los tres candidatos -el entonces gobernador bonaerense, Mauricio Macri y Massa- al mismo tiempo. Lo intentó con el extinto Alternativa Federal en 2019 y volvió a hacerlo por partida doble, con Rodríguez Larreta y Schiaretti en 2023.

Con Macri la relación no terminó bien. Aunque trabajó con él en 2015, el expresidente le facturó una jugada en contra de su primo Jorge -se habían difundido mensajes en su contra y a favor de Lousteau durante la veda electoral-: "Lamentablemente la agencia que lo hizo es la de este operador oscuro que no sé por qué a tanta gente de JxC les gusta usarlo. Es otra de esas mugres de este operador, Seita, de este paseador de perros", disparó el expresidente.

El que tiene el copyright del apodo “paseador de perros”, sin embargo, es Luis Juez. El cordobés apuntó contra Seita también en la última campaña, acusándolo de motorizar el acercamiento entre Schiaretti y Rodríguez Larreta antes de las elecciones provinciales que Juez terminaría perdiendo.

En Santa Fe, la de Pullaro no es la primera apuesta de Seita: antes trabajó con Omar Perotti durante la campaña y en la primera etapa de su gobierno. Sin embargo, la relación con el rafaelino -al igual que la del publicista Ramiro Agulla- no terminó bien.

El origen

Con un pasado de militancia en Guardia de Hierro, Seita tuvo un crecimiento político vertiginoso en la década del 90 de la mano de Domingo Cavallo, a quien acompañó en su paso por Cancillería y el ministerio de Economía. Tuvo un rol preponderante en la campaña por la reelección de Carlos Menem y se desempeñó como secretario de Medios del riojano. Tras esa etapa, se recluyó en el negocio de la representación de jugadores de fútbol por más de una década.

Tras una temporada en el exilio de la pelota, volvió al negocio de la consultoría política. Management & Fit, la encuestadora que comparte con Mariel Fornoni y Mariana Foutel, es su unidad de negocios más conocida, a la que se le suma la consultora política On & Off Estrategia, la auditora de medios Ejes de la Comunicación, la franquicia local de Radio CNN y el teatro Tronador, que tiene en sociedad con Marcelo González, con quien también administró Espacio Clarín en Mar del Plata.

Con informacion de Letra P.