Emma Stone no puede usar su verdadero nombre por una cuestión gremial

Nacida hace 35 años como Emily Jean Stone,la joven que triunfó como Emma Stone asegura que adora el nombre que le eligieron sus padres y que en la actualidad reserva para sus íntimos o para sus compañeros más entrañables después que entran en confianza.

La protagonista de Pobres criaturas tuvo que tomar un nombre artístico porque no pudo registrar el real: Emily. La ganadora de dos premios Oscar a Mejor actriz se ha acostumbrado a que sus seguidores la llamen "Emma", pero como sus compañeros, amigos y familia la llaman por su nombre real, le gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo.

"Ya había otra Emily Stone afiliada al sindicato de actores, SAG-AFTRA cuando me fui a anotar. Luego me asusté hace un par de años. Por alguna razón, pensé: ¡Ya no puedo seguir con esto! ¡Llámenme Emily.

Y apuntó que los íntimos han acabado por llamarla Em, " lo cual es más fácil”.

También ha contado cómo y por qué optó por Emma. Contó que cuando era más joven, quería que la llamaran Emma por su Spice Girl favorita: Emma Bunton, también conocida como Baby Spice. “Cuando era niña, era superrubia y mi verdadero nombre es Emily, pero quería que me llamaran Emma por Baby Spice y ¿adivinen qué? Ahora soy Emma”, dijo durante una aparición en The Tonight Show Starring con Jimmy Fallon.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, la actriz recordó: “En segundo grado, fui con la maestra el primer día y le pedí que me llamara Emma”.

Las versiones sobre su nombre se han modificado leve o radicalmente con los años. En otra entrevista “Cuando fui a inscribirme como actriz no me tomaron el nombre Emily. En ese momento tenía 16 años, y ahora me doy cuenta de que haberle pedido a una adolescente que elija su propio nombre fue un proceso realmente interesante, porque empecé a jugar... ‘Voy a ser Riley’, fue mi primer pensamiento. Así que por seis meses mi nombre fue Riley Stone”, contó.

Pero al parecer con el tiempo se dio cuenta de que no contestaba cuando la llamaban así volvió al sindicato y eligió Emma, el nombre con el que será recordada como una de las actrices más exitosas de la primera mitad del siglo XXI.

