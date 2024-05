Se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese: “Él quiere ser papá y ella no lo tiene en mente”

Este miércoles, después de un largo enigmático, Ángel de Brito contó que Gastón Soffritti y Cande Molfese se separaron tras dos años de vínculo, varios meses de convivencia y de haberse comprometido en abril del año pasado.

Según contó Ángel de Brito al aire de LAM (América), lo que motivó la separación fue que los actores tenían proyectos de vida distintos. “Él quiere ser papá y ella no tiene en mente convertirse en madre”, aseguró el conductor.

“No tienen un conflicto muy fuerte, no es escandaloso, no hay terceros en discordia”, aclaró el periodista de espectáculos. Acto seguido, concluyó: “Lo hablaron mucho, fue de común acuerdo, y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano”.

Fuente: TN