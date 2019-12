Andrés Larroque dijo que La Cámpora fue consultada en el armado de Gabinete: “Estamos muy conformes”

El diputado nacional y secretario general de La Cámpora Andrés Larroque admitió que su agrupación “fue consultada” para el diseño del Gabinete nacional del presidente electo Alberto Férnandez, pero negó que Cristina Kirchner haya sido un factor de veto de algún dirigente ministeriable.

“La centralidad del armado del Gabinete le correspondió a Alberto. Nosotros siempre estuvimos a disposición y en áreas determinadas hubo consultas e intercambios”, afirmó el legislador del Frente de Todos.

Al ser consultado puntualmente sobre la participación de La Cámpora en ese diseño gubernamental, Larroque afirmó en diálogo con radio FutuRock: “Si, fuimos consultados. Tenemos muchos compañeros y compañeras que han aportado en la gestión anterior y siempre lo pusimos a disposición de Alberto y Axel”. Y mostró su beneplácito con los nombres que quedaron definidos y se fueron filtrando a la prensa en las últimas horas: “Estoy muy conforme, nuestra idea siempre fue que el frente se tenía que ampliar en lo electoral, pero sobre todo ese proceso se tenía que consolidar en el diseño del equipo de gobierno. El 11 de diciembre hay que seguir trabajando para acercar sectores”.

Acerca de si ese armado generó roces y rispideces, el dirigente reconoció que la elaboración de los equipos de Gobierno “es un tema muy sensible” y que “algunas cosas salieron mejor, y otras por ahí tuvieron dificultad”. “Somos espacios con diferencias en la concepción política, se van a ir desarrollando tensiones”, añadió, pero resaltó que "hemos entendido que en los momentos que privilegiamos las cuestiones secundarias sobre las demandas principales al conjunto de nuestro pueblo nos fue muy mal”.

“No hay margen para pelearse. Uno tiene que establecer los objetivos, luego las diferentes formas de los objetivos y después están los roles de ejecución que es la mas difícil de todas, ahí se meten las cuestiones de ego y demás. Hay que ordenar esas tres dimensiones”, consideró.

En relación al rol que tuvo Cristina Kirchner en gabinete de Alberto Fernández, Larroque aseguró que la vicepresidente electa “no” tuvo poder de veto a la hora de las propuestas de nombres, lo que contradice a algunas versiones periodísticas.

“Siempre quieren poner a Cristina en un lugar de negatividad. A veces se pretende dar vuelta las cosas y todo lo que estamos viviendo hoy, la esperanza que se está gestando tiene que ver con la generosidad y la mirada estratégica que ella tuvo. No hay que ponerla en un lugar oscuro que no lo tiene, ella es una persona frontal, honesta y sincera, lo que es algo que no se ve en la política argentina", concluyó el diputado.

Con información de www.infobae.com