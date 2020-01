Gustavo Glaría se constituyó como querellante

Reconociendo el trabajo realizado hasta el momento por las fiscales Ángela Capitanio y Gabriela Lema, Gustavo Glaría decidió ayer por la mañana presentarse como querellante, siendo patrocinado por el estudio jurídico Oroño, de la ciudad de Santa Fe.

La familia de Gonzalo Glaría, el joven de 26 años que perdiera la vida al perseguir a delincuentes que momentos antes habían cometido un robo donde los damnificados eran menores, se constituirá en querellante, y siendo asistido legalmente por el prestigioso estudio de Abogados que lidera el Dr. Néstor Oroño.

Hay que señalar que el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Santa Fe posibilita esta acción a través del Art. 93, donde se especifica que “sin perjuicio de lo establecido por este Código para el juicio por delito de acción privada, quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos legitimarios o conviviente en los términos de los artículos 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, podrán intervenir en el proceso como parte querellante y ejercer todos los derechos que este Código establece. También podrá serlo la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos”.

Al ser consultado por esta decisión, Gustavo Glaría señaló que “me acabo de constituir como querellante y si bien estoy muy de acuerdo con el trabajo de las fiscales, esto es simplemente para reforzar el trabajo, poder recolectar más pruebas”.

El papá de Gonzalo señaló que el intendente Luis Castellano se intentó comunicar con él para hablar, pero “para hablar creo que no hay mucho que hablar, lo que hay que hacer es cambiar Rafaela y para perder el tiempo prefiero dedicarlo en el contacto con los periodistas. Mientras me demuestre su inoperancia, prefiero no hablar”.

LA PRESENTACIÓN

DE LA QUERELLA

Parte del escrito presentado ayer por la mañana en el Ministerio Público de la Acusación, indica que los abogados, Néstor Oroño (Matr. 4715) y J. Sebastián Oroño (Matr. 9135), constituyendo domicilio ad litem en calle Dante Alighieri N°183 de la ciudad de Rafaela, son apoderados del Sr. Gustavo Alejandro Glaría Abrate. Además señala el documento que a partir de esto se constituyen en querellantes en la causa identificada bajo CUIL 21 08301101-4 radicada ante esta Fiscalía Regional Rafaela, a los fines de instar y proseguir la acción penal contra los Sres. Matías Perea y Cristian David Milessi, con motivo del homicidio del que resultara víctima el Sr. Gonzalo Glaría, ocurrido el 31 de diciembre de 2019.



LA MIRADA DEL

DR. NÉSTOR OROÑO

A través de una comunicación telefónica, el Dr. Néstor Oroño manifestó que “tomamos el caso junto con mi hijo Sebastián porque entendemos que mas allá de lo doloroso que resulta el fallecimiento de una persona tan joven como Gonzalo, es sumamente interesante desde el aspecto dogmático y en lo que hace a las particularidades del mismo, en la faena de establecer la relación causal entre el robo y el lamentable resultado, que es la muerte de Gonzalo. Entiendo que podemos colaborar con las señoras fiscales, aportando nuestro trabajo y experiencia profesional”.

Por otra parte el reconocido profesional dijo que “respecto de la calificación legal, coincidimos con la fiscalía en que esto es, homicidio en ocasión de robo y así lo hemos plasmado en la presentación de la querella que realizamos el día miércoles 15 de enero ante dicha fiscalía”.

En tanto el Dr. Oroño confirmó que “el contacto con el Sr. Gustavo Glaría ha sido por ahora por teléfono, la semana que viene seguramente me entrevistaré personalmente con él”.

SOBRE LA APELACIÓN

DE LAS FISCALES

Hay que recordar que el lunes, en los tribunales de nuestra ciudad, las fiscales Ángela Capitanio y Gabriela Lema pidieron la nulidad de la resolución de primera instancia donde se determinó la libertad de los dos jóvenes imputados como coautores del homicidio seguido de robo de Gonzalo Glaría, cometido en Rafaela el 31 de diciembre de 2019.

Las funcionarias del MPA indicaron que ratificaron el planteo que se hizo inicialmente donde consideran que el hecho ilícito fue un robo seguido de homicidio, tal como lo establece el artículo 165 del Código Penal Argentino.

Fuente: La Opinión