Dijo que reivindicar al “héroe” de Malvinas es “machismo” y generó el repudio

El mensaje en Twitter de Ernesto Alonso, secretario del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata) y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria La Plata (CPM), decía: “Para abordar la cuestión Malvinas desde la educación (...) es importante para la etapa que se viene deconstruir los estereotipos de HÉROE fundados en la lógica del patriarcado, dentro de un pacto extremadamente machista, que edulcoran el horror de la Guerra justificando cualquier violencia".



Las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes combatieron en Malvinas. Desde la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires expresaron que no aceptan “este tipo de declaraciones donde decir que ser héroes es patriarcal; es de una bajeza total, y de un ventajismo para poder ganarse unos puntitos más en la política”.

La organización emitió un comunicado para repudiar los dichos de este activista: “Ernesto Alonso se olvidó de los motivos principales por los que estuvo en las Islas”, afirman.



“Repudiamos enérgicamente en su totalidad los dichos de este individuo -siguen diciendo-; no merece ser Honorífico, porque no tiene HONOR, y ensucia de una forma inentendible la gesta más heroica que nuestro país ha tenido, después de la Revolución de Mayo. Todos los Veteranos de Guerra SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE CONVOQUE A LAS ORGANIZACIONES A LOS EFECTOS DE SABER Y CONOCER EL PENSAR DE LOS VETERANOS DE GUERRA; solamente les decimos que estamos orgullosos de haber sacrificado todo lo que sacrificamos por nuestro País, y solicitamos que (Ernesto Alonso) se retracte públicamente de todos los disparates que tal vez por no estar en sus cabales pudo haber dicho."



Esta declaración fue suscrita por la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, que representa a 39 Centros de ex combatientes bonaerenses. Sus 5.000 afiliados pertenecen a diferentes agrupaciones mencionadas al final del comunicado: Agrupación San Isidro; Almirante Brown; Avedema; Avellaneda; Azul; Centro Bahía Blanca; Berazategui; Casa 3 de Febrero; Comisión Piedra Buena; San Vicente; Punta Alta; Centro 3 de Febrero; Escobar; Esteban Echeverría; Ensenada; Florencio Varela; Hurlingham; Ituzaingó; José C. Paz; Junín; La Matanza; Lanús; Lomas de Zamora; Luján; Malvinas Argentinas; Merlo; Moreno Cemm; Morón; Partido de la Costa; Pilar; Quilmes; San Fernando; San Martín; San Nicolas; Tandil; Tigre; Un. de Sub Of. Bahía Blanca; Ucim Moreno.



También la directiva de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur repudió “enérgicamente los dichos y escritos del señor Ernesto Alonso”.

“La mayoría de los Familiares de nuestros Héroes Caídos en Malvinas venimos trabajando hace casi 37 años para enaltecer, homenajear y honrar la memoria de nuestros Hijos, Padres, Hermanos, Tíos, que dieron lo más sagrado por nuestra Patria... sus vidas”, dicen en un comunicado, en el que llaman a respetar a los “héroes que dieron todo”.

“Jamás reivindicamos la guerra -aclaran-, pero sí trabajamos para transformar en amor todos los odios y rencores y en obra toda la tristeza que nos provocó la partida de nuestros seres amados”.

En réplica al llamado de Alonso a “deconstruir estereotipos”, ellos destacan que pudieron “ganarle a la desmalvinización, haciendo visibles a nuestros Héroes, llevándolos al bronce y construyendo un Monumento emplazado en el Cementerio Argentino de Darwin donde están los nombres y apellidos por orden alfabético, de todos los Caídos en Malvinas”.



La insólita asociación del heroísmo con el machismo sugerida por Alonso había sido retuiteada por la coordinadora académica de la Diplomatura sobre Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencias frente al Neoliberalismo, que dicta la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en nombre de una ideología autodefinida como progresista, pero que no parece incluir una rémora colonialista como la ocupación de Malvinas por el Reino Unido como una de las cosas a las que habría que resistir. En cambio llaman a resistir -o deconstruir- el homenaje de los argentinos al coraje.

Lo llamativo es que, a la vez que pide deconstruir la lógica patriarcal y machista que, según él, va asociada al desempeño de sus camaradas de Malvinas, Ernesto Alonso asegura que en el gobierno anterior hubo “una desmalvinización peor que en los 90”.

Fuente: Infobae