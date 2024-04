El enigmático mensaje del Peque Schwartzman que enciende las alarmas por un posible retiro

El tenista Diego Schwartzman realizó un posteo en las redes sociales que disparó los rumores de que podría poner un punto final a su carrera deportiva tras quedar eliminado en la primera ronda de la clasificación del Masters 1000 de Madrid.

"Final del viaje…", indicó en su cuenta de X, palabras que acompañó con una serie de emojis de manos, una tilde verde y una cara sonriente, sin otra aclaración, tras perder el partido frente al local Albert Ramos Viñolas (105°) por 3-6, 7-6 (3) y 6-2.

Schwartzman actualmente se ubica en el puesto 142 del ranking mundial de la ATP y en 2024 no logró ganar ningún encuentro en el cuadro principal de un torneo y su posteo rápidamente se convirtió en tendencia y generó la inmediata reacción de los fanáticos, quienes lo interpretaron como una posible señal de un retiro.

Sin embargo, el tenista argentino no volvió a hacer comentarios sobre su posteo y deja margen a las especulaciones. Otra posible teoría además de su retiro profesional, es que el Peque no se presente en París en el segundo Grand Slam del año.

"Me costó un montón jugar la qualy en el Abierto de Australia, me fundió verme ahí después de muchos años. Llegué allá con tiempo y el club no estaba ni abierto. Ni siquiera tuve locker con nombre propio. Fueron todos pequeños golpecitos que me hicieron tener una semana malísima. Después de eso, no sé si voy a ir a Roland Garros si tengo que jugar la qualy. Digo 'Che si la voy a pasar como el orto, ¿para qué voy a ir?'", reconoció hace un mes en una entrevista televisiva.

Fuente: 442