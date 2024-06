Sin piso: Atlético perdió y terminó la primera rueda en promoción

Atlético de Rafaela perdió 1 a 0, con gol de Ignacio Abraham, por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. Con esta derrota, la Crema terminó 18°, con lo cual queda en promoción por un 3° descenso. Hoy, debería enfrentarse con Talleres de Remedios de Escalada.

La Crema las mejores oportunidades. Pero la suerte no está acompañando. Y no lo hizo desde el comienzo de la temporada: ahora, se llegó al fin de una etapa, en donde pasaron dos técnicos (Medrán y Pancaldo) y se abre otra, la de Fabián Nardozza, que este lunes estuvo en el estadio, aunque todavía no está oficializado en el cargo. Será él junto con la nueva comisión directiva (reorganizada tras la salida de Diego Camuso de la presidencia) e Iván Juarez, director deportivo de la Crema, los encargados de traer los refuerzos que le cambien la cara, el juego y el ánimo al alicaído equipo celeste.

Cuando no había pasado demasiado, a los 19, le anularon un gol a Funez, que hubiera cambiado la historia. ¿Fue off side? Una jugada muy fina, de esas que el VAR hubiera pasado 5 minutos en resolver en Primera División.

Cuando eso parecía ser el primer paso para que, con empuje, se logre abrir el marcador, el que lo hizo fue el León del Imperio: a la salida de un corner, a los 25, Ignacio Abraham remató fuerte al medio, sin que nadie lo vaya a molestar y con una floja respuesta de Grinovero, que no pudo evitar que el remate le venciera la mano e ingresar a la arco. Así se pusieron 1 a 0, resultado que no cambiaría hasta el final.

Fenoglio puso ampliar el marcador, de la misma forma que Toldo y Funez tuvieron chances de empatar antes de terminar el primer tiempo.

Ya en el complemento, las chances de la Crema Fúnez fue un gran protagonista, pero el goleador no convirtió y sigue siendo uno de los principales apuntados por la hinchada, junto a Jonás Aguirre.

Portillo a los 15 y Ostertag a los 40 fueron otras situaciones muy importantes, ambas por arriba del arco. Pero, quizás la más clara, llegó sobre la hora, cuando otra vez Fúnez la tuvo, esta vez, a centímetros del arco. Y la contuvo Barlasina.

Berrondo y Tomatis también tuvieron sus oportunidades, pero no hay caso: el arco no se les abre a los jugadores de la Crema.

Ahora, a parar la pelota, reflexionar, reorganizarse y encarar la segunda parte del año con un objetivo muy distinto al que se comenzó en este 2024: mantener la categoría.

