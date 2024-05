¿Desde cuándo?: FIFA aprueba que Real Madrid, Boca Juniors, Barcelona o River puedan jugar en el extranjero

¿Se imaginan ver una final de la UEFA Champions League en Estados Unidos? ¿Un Barcelona vs. Real Madrid en Australia? ¿O un River Plate vs. Boca Juniors en Oriente Medio? Pues atentos por qué todo apunta que más pronto que tarde dichos escenarios pueden convertirse en una realidad. FIFA se encuentra a un paso de aprobar una normativa que permitiría la disputa de encuentros oficiales y de campeonatos nacionales en otros territorios.

The Sun y MARCA han sido los primeros medios en confirmar las primeras consecuencias del último Congreso de FIFA por Bangkok. Una cita donde se han estudiado diversas medidas para potenciar el fútbol femenino pero donde uno de los puntos más importantes pasaba por la aprobación o no de una comitiva que estudiase los pros como contras de dicha cuestión. Se ha dado el primer paso en firme para que los partidos de carácter oficial que no sean de Supercopa puedan disputarse en el extranjero.

Una medida que desde hace varios años es deseada por torneos como LaLiga española o incluso la Premier League. El propio Javier Tebas como presidente de la patronal española buscó años atrás llevarse un Barcelona vs. Girona a Miami de carácter oficial. Hasta entonces la FIFA dirigida por Gianni infantino se había mostrado más que en contra de una política que consideraba como perjudicial para los aficionados locales. Si todo sigue su curso en el último congreso por Bangkok, desde la próxima temporada no existirán impedimentos legales para dicho escenario.

Hablamos de un giro de 180º en la historia del fútbol mundial. También de un escenario donde las ligas y torneos de clubes podrían venderse al mejor postor para llevar sus principales encuentros lejos del territorio nacional. Por supuesto que habrá cientos de miles de fans alrededor del mundo beneficiados, pero no lo estarán en este escenario quienes pagan un abono por ver a su equipo cada fin de semana o quiénes sean más predilectos de las normas que ahora mismo podrían tener los días contados.

The Sun y MARCA apuntan algunas claves más. En caso de que todo siga su curso se marcaría un límite de partidos que cualquier certamen podría llevarse lejos de sus fronteras. También que estos en un nuevo territorio no podrían coincidir con partidos oficiales a nivel local. Fútbol 2.0, hecho para los espectadores y donde habrá que ver cuál es la reacción de los hinchas alrededor del planeta frente a la posibilidad de perder los partidos más esperados del año. FIFA, Bangkok y Gianni Infantino ya lo estudian…Y no es un paso menor.

¿Qué dice UEFA?

“Los aficionados creen que la final debería jugarse en Europa y no haremos nada que ellos consideren una falta de respeto”, son palabras del secretario del ente Giorgio Marchetti meses atrás. El escenario es distinto ahora y si bien quedan varios pasos, por el Reino Unido se habla de una posibilidad gigante de que llegue a buen puerto. Los rumores de una final de la Champions en USA por ejemplo, pueden encontrarse en diversos portales.

En todo el planeta

No es una medida solo de carácter europeo. Cada continente podría hacer esto y vender sus partidos a empresarios o naciones interesadas. La Supercopa Argentina por ejemplo ya se juega en Arabia y otras estudian el mismo camino. FIFA, a un paso de aprobar medidas que pueden terminar con un Boca vs. River oficial jugándose lejos de Buenos Aires.

Fuente: bolavip