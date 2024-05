Se termina la era Mbappé en el PSG: la espina de la Champions, los 10 títulos que ganó y un total de 255 goles

Kylian Mbappé confirmó este mismo viernes que abandonará el barco del París Saint - Germain a finales de esta temporada. Sin embargo, el francés ha dejado un legado enorme en el equipo de la capital francesa. ¿Cómo le ha ido en el transcurso de estos siete años como jugador Parisien?

La historia de amor entre el campeón del mundo con Francia en 2018 y el París remonta al 2017, cuando Kiki se unió al equipo de su ciudad natal, procedente del Mónaco, en un acuerdo valorado en 180 millones de euros.

La llegada de Mbappé a la capital cuando era sólo un adolescente, se produjo después de haber ayudado al Mónaco a ganar el título de liga. Después de unirse inicialmente al PSG en calidad de préstamo, su tarifa de transferencia se convirtió, y sigue siendo, en la segunda más alta en la historia del fútbol. Cabe destacar que se produjo pocas semanas después de que el club oriundo de París pagara un récord mundial de 222 millones de euros para fichar a Neymar, procedente del Barcelona.

A partir de ahí, Mbappé ha ganado, hasta ahora, seis títulos de la Ligue 1, tres Copas de Francia y la ahora desaparecida Copa de la Liga, obteniéndola dos veces en sus siete años en la institución comandada por el técnico Luis Enrique.

Además, el PSG ya se ha asegurado el título de la Ligue 1, el décimo en las últimas 12 temporadas, y el club de propiedad qatarí recogerá el trofeo tras el partido del domingo contra el Toulouse, que será el último de la campaña en forma local.

Sin embargo, hay algo que siempre se le negó al francés y es una de las razones del por qué se retirará del club del presidente Nasser Al - Khelaifi: La Champions League.

El equipo del entrenador español fue eliminado de la Liga de Campeones por el Borussia Dortmund en semifinales el martes pasado, cuando una derrota por 1-0 en el partido de vuelta selló una sorpresiva derrota global por 2-0.

Significa que a Mbappé se le negó lo que tanto ansiaba, llegar a la final de la Champions en Wembley el próximo 1 de junio. Es por eso que pondrá fin a su etapa en el club de Francia, sin haber ganado nunca la competición de clubes de élite de Europa.

A pesar de agregar a Lionel Messi a su alineación durante dos temporadas, el éxito europeo ha permanecido fuera del alcance de un club que ha gastado miles de millones en algunos de los mejores jugadores del mundo.

Lo más cerca que estuvieron fue en la derrota en la final de la Champions League de 2020 ante el Bayern de Múnich, cuando el canterano del PSG, Kingsley Coman, marcó el gol de la victoria contra su antiguo club.

Pese a que nunca pudo conseguir la Orejona, Donatello se convirtió en el máximo goleador de la institución Gala, marcando 255 goles y 108 asistencias, superando a leyendas del club como Zlatan Ibrahimovic o Edinson Cavani, actual jugador de Boca Juniors.

Ahora, el francés buscará sumar su último título como Parisino el próximo 25 de mayo a partir de las 16:00 horas locales, cuando el PSG se enfrente al Lyon en una nueva final de la Copa de Francia.

Sin dudas, Kylian Mbappé dejó un legado que será históricamente recordado por el Paris Saint-Germain.

Sus declaraciones sobre la salida del equipo Parisino

"Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo", remarcó el mensaje que fue publicado en las redes sociales.

"Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años", continuó.

"Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos,. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo", cerró el francés.

