El presidente Alberto Fernández monitorea el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus y ajusta medidas económicas

El presidente Alberto Fernández sobrevoló el Conurbano y la Ciudad, donde se concentra el 70 por ciento de los infectados por coronavirus. Acompañaron al mandatario el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi.

En el Ejecutivo hay relativa satisfacción por el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, pero no descartan profundizar medidas. La ministra Sabina Frederic aseguró este sábado que el Gobierno no descartaba pedir la declaración del Estado de sitio, una excepción que solo puede ser sancionada por el Congreso. “A partir del día de hoy vamos a ser más inflexibles como pide el presidente Alberto Fernández", sostuvo la ministra que el viernes vigiló los 17 anillos de seguridad junto al jefe de Gabinete. El presidente por ahora no quiere avanzar en la suspensión de las garantías constitucionales. "Las medidas ya son drásticas, ahora hay que cumplirlas", dijeron cerca del mandatario. Algunos gobernadores no se resignan.

Por violar la cuarentena en el área metropolitana, que registra más casos de infectados, las Fuerzas de Seguridad federales (Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria) y las policías de la Ciudad y de la Provincia detuvo a 1200 personas. En los procedimientos se detectaron violaciones al aislamiento general y también a la cuarentena obligatoria que deben cumplir las personas que regresaron del exterior en los últimos 14 días.

Con intervención de los juzgados (algunos saturados por las denuncias), la mayoría son enviados a su casas e imputados por las violaciones al artículo 239 y 205 del código penal.

Fuentes oficiales destacaban que el cumplimiento del aislamiento obligatorio había sido más efectivo este sábado que el viernes, cuando el DNU que lo regula entró en vigor. El ministerio de Transporte, que conduce Mario Meoni, confirmó una baja sustancial en el uso del sistema de transporte público en el área metropolitana el viernes: 590 mil usuarios menos en subtes; 800 mil en trenes y 3,2 millones en colectivos.

El Presidente volvió a pedir a la ciudadanía que acate el funcionamiento mensajes a traves de sus cuentas en redes sociales. "El aislamiento es, por ahora, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus COVID-19. Sé responsable. Cuidate y cuidá al resto. Quedate en casa", escribió Fernández.

El mandatario sigue el avance de la pandemia y fiscaliza el abastecimiento y el refuerzan el control de precios, a cargo de la secretaría de Comercio.

El mandatario estuvo reunido por la mañana con el gabinete económico y social. El encuentro sirvió para monitorear las medidas implementadas hasta el momento. Quedan pendientes una batería de medidas económicas para los sectores que no fueron incluidos en el paquete de $700 mil millones anunciado esta semana por el Ejecutivo.

Acompañaron a Fernández el ministro coordinador y su segunda, Cecilia Todesca, una de las economistas que más escucha el Presidente. Además estuvieron el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, y el jefe de la Cartera de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. "Estoy conforme con lo que está haciendo el Gobierno", afirmó a Clarín uno de los presentes.

Por el impacto económico del coronavirus y la virtual parálisis productiva por la cuarentena obligatoria que decretó el jueves el Presidente, la AFIP estudia medidas para posibilitar postergaciones de pagos de obligaciones. “Estamos analizando distintos mecanismos para aliviar la situación de los distintos sectores como los monotributistas”, explican en el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. También podría aplicarse la suspensión el cálculo de intereses para los deudores por estos días. “No descartamos nada”, afirman.

El tema se trató en la reunión entre el Presidente y los jefes parlamentarios de la oposición. Sergio Massa lo confirmó ante una consulta de Clarín y el presidente lo reiteró el jueves al anunciar el aislamiento social y preventivo obligatorio. “En los próximos días se dictarán normas para los trabajadores informales y para los monotributistas que deban desarrollar sus actividades”, señaló Fernández en Olivos.

Hasta el momento no hubo precisiones sobre el contenido, los alcances y los tiempos, aunque se especulaba con la inminente oficialización de las medidas paliativas.

En la ex DGI explican que la dilación se debe a que el objetivo es ofrecer una respuesta integral y que requiere de total coordinación con otras áreas del Gobierno.

Las metas fiscales del Gobierno ya quedaron en el pasado. El Presidente recogió el viernes un nuevo apoyo de la titular del FMI Kristalina Georgieva para postergar vencimientos de deuda.

