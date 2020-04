Bono de Anses: cómo evitar las aglomeraciones en los bancos para el cobro de los $10.000

En medio de la pandemia de coronavirus que azota al país, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará a pagar el bono de emergencia de $10.000. El viernes será el turno para los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). En ese marco, los bancos dieron una serie de recomendaciones para evitar aglomeramientos en las entidades que permitan aumentar los contagios de Covid-19.

La primera y fundamental recomendación a tener en cuenta es recordar que si bien hoy se comenzará a depositar el beneficio, no es necesario retirarlo hoy mismo. El dinero puede ser retirado por cajero automático en los días subsiguientes, durante las 24 horas, ya que permanece despoitado en las cuentas de los beneficiarios.

En tanto, para facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena ampliada por el Gobierno hasta el 13 de abril, los beneficiarios de AUH y AUE, cuyos documentos de identidad terminen en los números 0, 1, 2 y 3, tendrán los $10.000 acreditados en sus cuentas a partir de mañana.



El organismo que conduce Alejandro Vanoli destacó que los acreedores del bono podrán retirar el dinero por cajeros automáticos o, en caso de dificultades para hacerlo por esa vía, por cajero en la sucursal bancaria que corresponda.

Asimismo, a partir del sábado y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE -con todas las terminaciones de documento- tendrá acreditado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos.

La Anses destacó que en el caso de las personas cuyos documentos terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las oficinas bancarias el lunes 6 de abril. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer el martes 7 en esas sucursales.



En otro orden, agregó que para los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos y solo deberán ir a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial.

Recomendaciones de los bancos para evitar riesgos de contagio

El Banco Nación indicó que a partir de mañana abrirá la red de sucursales en todo el país en su horario habitual exclusivamente para atender a quienes perciben haberes de la seguridad social y puso a disposición de los usuarios una serie de recomendaciones para evitar contagios de coronavirus.

-Todos los jubilados o beneficiarios sociales que posean su tarjeta de débito tienen que evitar concurrir a las sucursales o cajeros ya que pueden abonar sus consumos con la tarjeta o efectuar sus pagos de servicios a través de Internet.



-Aquellos beneficiarios del sistema de seguridad social que necesiten retirar su tarjeta pueden hacerlo en las cajas habilitadas.

-Las gestiones de blanqueo de claves pueden hacerse desde sus casas a través de la web o de la aplicación del banco en su teléfono celular.

-La extracción de dinero de cajeros automáticos puede realizarse en cualquier cajero durante las 24 horas, los siete días de la semana, de modo que no es necesario concurrir el día de cobro.

-Los clientes del Banco Nación podrán realizar extracciones de hasta $30.000 en las terminales propias.

-Durante estos días la prioridad de atención en las sucursales la tendrán los jubilados que no tienen otra alternativa que percibir sus haberes por ventanilla y de acuerdo al cronograma de cobro establecido por Anses.

Y en segundo lugar los beneficiarios de subsidios que no disponen de tarjeta.

-Para los beneficiarios de AUH o planes sociales que habitualmente los perciben con su tarjeta de débito, deberán hacerlo a través de los cajeros automáticos.

-En todos los casos se debe mantenerse la distancia mínima tanto en las colas como las salas de espera a fin de evitar el riesgo de contagio.

Por su parte, el Banco Ciudad informó que sólo se atenderá a quienes no dispongan de tarjeta de débito y agregó que las demás personas deberán continuar operando por canales no presenciales como cajeros automáticos, home banking, la aplicación del celular y la banca telefónica.

-Extendió la vigencia de las tarjetas de débito que vencieron en los últimos meses, con el fin de que los clientes puedan seguir operando normalmente con esos mismos plásticos.



-En el caso de jubilados/ pensionados que dispongan de apoderados, el Banco Ciudad recomendó que, ante la necesidad de acercarse a la sucursal para el cobro de su haberes, el mismo sea gestionado por su apoderado.

-Se derivará a los cajeros automáticos a todos los que posean tarjeta de débito.

A su turno, el Banco Provincia destacó que los jubilados y pensionados que no tengan tarjetas de débito serán los primeros en ser atendidos por caja cuando mañana reabran las sucursales.

En línea con lo dispuesto por el Banco Central, el BAPRO destacó que sólo podrán acceder jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de Anses y de otros entes.

En ese contexto, recomendó que los adultos mayores traten de evitar ir a las sucursales y lo hagan sólo cuando no sea posible usar el cajero para cobrar.

Además, recordó que los jubilados que cobran haberes en sus sucursales están eximidos de dar la fe de vida desde hace seis meses.

