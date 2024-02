Becas Progresar de ANSES: cuánto cobro en febrero de 2024

ANSES emitirá los pagos de las Becas Progresar durante febrero de 2024. A continuación, detallamos el monto, los requisitos y cómo cobrar el beneficio.



Cuánto paga ANSES en total por las Becas Progresar en 2024

ANSES paga $20.000 en el mes de febrero de 2024 por las Becas Progresar.

PROGRESAR TRABAJO: $20.000

OBLIGATORIO: $20.000

SUPERIOR - UNIVERSITARIO: $20.000

SUPERIOR - UNIVERSITARIO 5to año: $20.000

En diferentes fechas del año se puede percibir el 20% retenido por ANSES en caso de presentar todos los papeles correspondientes que acrediten escolaridad regular del alumno.

Cómo acreditar la escolaridad en las Becas Progresar

Para garantizar el cobro de las becas Progresar, aquellos beneficiarios deben gestionar la acreditación de su escolaridad. Este proceso se puede realizar de forma presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de turno previo, o de manera virtual a través de la plataforma Mi Anses. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), existen tres períodos habilitados para la presentación de la documentación:

Período del 1 de marzo al 30 de junio: esta presentación permite el cobro del 20% acumulado correspondiente a enero y febrero del mismo año, abonado en marzo.

Período del 1 de julio al 31 de octubre: proporciona el derecho al cobro del 20% acumulado de marzo, abril, mayo y junio del mismo año.

Período del 1 de noviembre al 31 de diciembre: en este intervalo, la presentación corresponde al mes de noviembre y permite el cobro del 20% acumulado de julio, agosto, septiembre y octubre del mismo año.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad para las Becas Progresar

Entrar a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Descargar el formulario correspondiente de manera online.

Llevar el formulario a la institución educativa o centro de capacitación laboral para obtener las firmas y el sello requeridos.

Subir el formulario a la plataforma online o presentarlo en alguna de las oficinas de la ANSES, previa solicitud de turno si es de forma presencial.

De quién dependen las Becas Progresar

El programa de las Becas Progresar depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano dirigido por la ministra Sandra Pettovello. El pago es efectuado por la ANSES.

Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar

Becas Progresar Obligatorio: edad comprendida entre 16 y 24 años.

Becas Progresar Superior: edad entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados.

Becas Progresar Trabajo: edad entre 18 y 24 años. Ampliado hasta los 40 años para aquellos sin empleo formal registrado.

Becas Progresar con hijas o hijos a cargo: inscripción permitida hasta los 35 años. Aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para grupos priorizados: personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen restricciones de edad.

Becas Progresar Línea Enfermería: requisito de tener al menos 17 años. No hay un límite de edad máxima establecido.

Ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

Asistencia Educativa: acreditar la asistencia a una institución educativa. Cumplir con los requisitos de avance académico según la línea correspondiente.

Quiénes dejan de cobrar las Becas Progresar en 2024

Las personas que perderán la asistencia de las Becas Progresar serán quienes no continúen sus estudios y ya no sean alumnos regulares.

Con informacion de Todo Noticias.