Gonzalo Calvo, un kirchnerista con antecedentes de corrupción

El secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, se transformó en el echado del Gobierno de Alberto Fernández.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los máximos fijados por el propio Gobierno. Calvo ya contaba con un polémico antecedente en la Municipalidad de Almirante Brown.

El responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar, aceite, arroz y lentejas ya había trabajado en el área de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner y era un dirigente que respondía al grupo de intendentes del conurbano que logró distintos lugares en el reparto de cargos.

La decisión del ministro llegó luego de la fuerte polémica que generó la compra y las declaraciones de Alberto Fernández, en las que aseguró que cree en la honestidad de Arroyo, pero que "si hubo un acto de corrupción aclaro que el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente y no tengo ninguna vocación de apañar a ningún corrupto en mi gobierno".

Asimismo, anunció que no se pagará la compra al precio establecido originalmente. En una de sus últimas funciones políticas, Calvo era secretario de Seguridad en la municipalidad de Almirante Brown. Sin embargo, en marzo de 2019, se vio obligado a renunciar envuelto en una fuerte polémica.

Es que se viralizó en Facebook un video filmado desde una cámara oculta en donde, supuestamente, el funcionario cobraba coimas a una empresa de seguridad privada. "De este monto había a cuenta esto, el cincuenta, y te traigo el resto", le comentan a Calvo en una oficina, al tiempo que le acercan unos papeles. "Sí, acá dice dos y era tres... se hizo el boludo. Decile a Claudio que se hizo el boludo", responde el funcionario, aunque no queda muy claro sobre lo que dialogan.

Tras su salida de la municipalidad, se lo investigó por corrupción, pero finalmente fue sobreseído.

Daniel Arroyo ordenó retrotraer la compra de alimentos con sobreprecios Calvo no sólo tenía el apoyo del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, sino también de otros intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). "Gonzalo no compraba los alimentos, si no que era el encargado de hacer los pedidos, acá la pagó sin tener nada que ver”, dijo a este medio uno de los jefes comunales al enterarse del pedido de Arroyo para que deje el cargo. La compra de alimentos por $ 384 millones generó fuertes cuestionamientos y denuncias ya que estiman que los sobreprecios fueron de $ 108 millones.

"Tenemos a la misma persona detrás de las mismas empresas", acusó la abogada Silvina Martínez en diálogo con TN. Según denunciaron en el programa, se trata de Víctor Lusardi, que dirige el Grupo L, propietaria de los tres proveedores que fueron beneficiados con la contratación directa. Además, este grupo empresario ya había sido denunciado por sobreprecios tanto por el Gobierno de Cambiemos como por el kirchnerismo.

