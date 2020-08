Anne with an E: la dura acusación sobre la serie del momento

Anne with E fue una de las series furor durante la cuarentena. La historia de Anne, una joven huérfana que fue adoptada por dos hermanos, logró ganarse el corazón de jóvenes y adultos.

La ficción canadiense de CBC y Netflix logró una fuerte repercusión en la cuarentena y hasta sus seguidores juntaron firmas para que se realice una cuarta temporada que, por el momento, no será posible. Pero a pesar de la cantidad de adeptos, la ficción también fue foco de una fuerte acusación en redes sociales.

La historia cuenta la vida de una pequeña pelirroja (protagonizada por Amybeth McNulty) que lucha con los prejuicios en un pueblo pesquero de Canadá en 1890: amor romántico, feminismo, homosexualidad y racismo son algunas de las temáticas trasversales en esta producción.

Pero a pesar del enfoque "progresista" que caracteriza a la serie, los usuarios en Twitter cuestionaron la mirada "white saviors" (salvadores blancos) de la trama. Dicha expresión se utiliza comúnmente en las películas o series, cuando los personajes blancos son colocados como los salvadores de aquellos que representan a las minorías, en este caso hacia personas de color.

"Así que terminé Anne con una E y me encantó, fue realmente hermoso, especialmente la historia de Cole, pero también quería preguntar: ¿No es un poco del tipo "salvadores blancos?", comentó una usuaria de las redes sociales.

"Tengo pensamientos sobre la forma en que están escrito 'Anne con una E'. Es como si los personajes existieran principalmente para hacer que 'Anne' y sus amigos se vean como los blancos buenos y no los racistas que los salvaron. Viene como salvador blanco", agregó otro de los seguidores de la ficción.

En la trama no sólo aparece la historia de Bash, un joven oriundo de Trinidad y Tobago, sino también se relata la historia de comunidades aborígenes despreciadas por las clases altas del lugar. " Me gusta cómo Anne With An E muestra experiencias del Canadá victoriano que no solo son del Canadá victoriano blanco, pero ahora están virando muy cerca del nivel "salvador blanco" con Gilbert. Y estoy un poco preocupada por Anne y la gente Mi'kmaq", dijo otro seguidor.