Marcela Tauro reveló datos desconocidos del comienzo de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en el foco de las noticias, desde que se anunció que el futbolista lanzará una serie autobiográfica. Por supuesto, comenzaron a correr varios rumores sobre el contenido de la historia, y los padres de Camila Homs salieron a manifestarse en contra de la decisión de su exyerno.

En medio del escándalo por la nueva biopic de Rodrigo De Paul, Marcela Tauro reveló sin filtros, una conversación privada que escuchó, de casualidad, en un baño. La charla era sobre el controvertido inicio del romance entre el futbolista y Tini Stoessel.

La periodista aclaró que ese diálogo se llevó a cabo en julio de 2021, momento en el cual Rodrigo De Paul se convirtió en padre por segunda vez junto a Camila Homs, su pareja durante una década.

"No quiero mencionar nombres porque no corresponde. Yo de fútbol no sé y en ese momento no conocía a De Paul, pero escuché una conversación donde decían 'es un hijo de p...'. Era alguien que estaba muy relacionado a él", señaló Marcela Tauro.

Luego la panelista de Intrusos aseguró que en el ámbito deportivo se conocía el romance clandestino entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, incluso mientras él seguía en pareja con Camila Homs. "El grupo de la Selección lo sabía todo. Lo sabían las mujeres. Todos", aseguró Marcela Tauro. Y agregó: "Camila iba a parir y él estaba con Tini... todo eso lo escuché en un baño".

Sin dudas, no solo la noticia de Marcela Tauro sino también el anuncio de la nueva biopic de Rodrigo De Paul seguirán dando mucho que hablar. Hasta el momento, ni el futbolista ni Tini Stoessel se pronunciaron al respecto.

Fuente: caras.perfil.com