Matilda Blanco analizó el look de Susana Giménez en su cumpleaños número 80: "Súper tendencia"

Sin lugar a dudas, Susana Giménez es una de las grandes divas de nuestro país. Es por esto que, el festejo de los 80 años fue noticia en todos los medios de comunicación. En Mañanísima, decidieron invitar a Matilda Blanco, que analizó el look que eligió la Su para su evento.

Al comenzar a charlar sobre Susana Giménez, Matilda Blanco afirmó que "ella tiene algo, tiene mucha onda, tiene vestidos importados, que eso ya es un montón, y sabe elegir, se mantiene bien. Ella me parece que es muy constante, está siempre ocupándose de sí misma, y eso está bueno, no importa la edad".



Entonces, Carmen Barbieri le preguntó a la invitada si le gustó el look de Susana, y Matilda compartió: "No se guardó nada, mirá lo que es ese look con puro brillo. La verdad es que me encantó. Todo plateado, un pantalón, un top y una chaqueta... Yo le hubiese puesto una remerita blanca, pero la verdad que me encanta. Y muy Susana... Está divina. Aparte, súper oversize el pantalón, súper tendencia, me encantó, cómoda pero con mucha onda".



En ese momento, Carmen comentó que "no tiene panza, está bien, se cuida", pero Matilda comentó: "No sé si está tan pendiente, me parece que tenía ganas de tener un cumpleaños bastante relajado... Se puso un pantalón cómodo pero muy brillante, y la banco".

Fuente: Pronto