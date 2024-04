La China Suárez está grabando una serie en el sur y desató la furia de los vecinos

Mucha expectativa se generó con los fanáticos de María Eugenia la China Suárez, ya que se encuentra trabajando en la serie La Bastarda, que se estrenará en 2025, y que se está filmando en San Martín de los Andes. Por estos días, la actriz no deja de compartir en su cuenta de Instagram instantáneas de los paradisíacos lugares en los que rueda. Esta ficción, donde comparte roles con Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, y dirigida por Jorge Nisco con guión de Leandro Calderone, promete marcar el impactante retorno de la joven a la televisión.

La producción, que había arrancado su proceso en Buenos Aires, continúa desde el 9 de abril en el Sur del país, lo que trae consigo tanto alegrías como enojos. Mientras los fans locales de La China tratan de conseguir una foto con la actriz, algunos cambios significativos en la rutina diaria de los habitantes comenzaron a despertar enojos y son los que involucran el corte de calles en el corazón de la ciudad.

La llegada de este proyecto a San Martín de los Andes no solo tiene implicancias en términos de tránsito y logística, sino que también pone a la localidad en el mapa del entretenimiento a nivel nacional.

Sin embargo, la polémica no tardó en llegar y los comerciantes enviaron un documento al Concejo Deliberante y al municipio en el que reclaman un resarcimiento económico, ya que los locales no serán visitados por la interrupción del tránsito, luego de que las autoridades locales informaron que la Avenida Costanera sufrirá interrupciones de tráfico de 7 a 19 horas algunos días a la semana. Este ajuste en la movilidad se mantendrá hasta el próximo 9 de mayo, tiempo durante el cual se extenderán las grabaciones en la zona.

‘’Los abajo firmantes, comerciantes de la localidad, nos comunicamos mediante la presente para hacerles saber en primer lugar nuestro asombro y preocupación por las medidas tomadas respecto de la circulación vehicular y peatonal, en virtud de la filmación de la serie que tendrá lugar en nuestra ciudad en los próximos días. Nos preocupa porque afecta directamente a nuestros bolsillos, porque actúa en desmedro de nuestra actividad”, comienza el texto replicado por el sitio Noticias de los Andes.

Ante ello, explican que “la situación económica del país como es de público conocimiento es ya de por sí muy difícil de sostener en estas épocas, y cada uno de nosotros tiene en sus espaldas, gastos de alquiler, tasa municipal, luz, gas teléfono, autónomos, IVA, cheques de proveedores que cubrir, y tener tantos días los locales sin posibilidad de trabajar como corresponde y así sea un solo día, entendemos que se avasallan nuestros derechos. Entendemos que hay gente que se beneficia con esta producción, pero que el beneficio de unos no sea pisoteando los derechos del otro”.

Para finalizar expresaron: “Por el lucro cesante de estas medidas tornadas y que nos afectan directamente, ya que nuestros comercios están en las calles en las que se va a realizar la filmación y por ende cortes, es que solicitarnos un resarcimiento equivalente al promedio de venta diario que estaríamos perdiendo en virtud de las medidas tomadas, como así también se tenga en cuenta un descuento en la tasa municipal equivalente o proporcional a los días afectados”.

Tras la polémica, Teleshow se puso en contacto con el directo de la serie, Jorge Nisco, quien aclaró algunas cuestiones. Para empezar, aclaró que previo al rodaje, que incluye alrededor de unas cien personas, se efectuaron los permisos correspondientes con la Municipalidad.

“Nosotros no vinimos de ‘prepo’. Este es el cuarto viaje que hacemos a San Martín de los Andes. Previamente, tomamos nota de los lugares que nos interesaban para filmar y, justamente, una de las cuestiones que tuvimos en cuenta fue el tema de la locación: intentamos no estar en una avenida principal sino, un poquito más alejados. Es verdad que cortamos las calles, pero no todas y tampoco al mismo tiempo. Incluso, elegimos este momento del año porque sabemos que es cuando merma el turismo en San Martín de los Andes”, dijo Nisco a este medio.

A cerca de las quejas de los comerciantes, tanto él como Marcelo Vitali, encargado de locaciones de la ficción, aseguraron que no recibieron ni críticas de los vecinos ni ningún llamado de atención de parte del municipio ni del Consejo Deliberante. “La gente puede pasar y puede entrar a cualquier negocio. Es más, se congregan tantas personas alrededor de donde estamos rodando, que le hace bien al comerciante”, sostuvo Nisco.

Inclusive, el encargado de locaciones de la ficción explicó que previo al rodaje “se tomó el trabajo de ir a hablar uno por uno con los comerciantes” para explicarles lo que iban a hacer.

“Yo creo que acá hubo un malentendido: apareció un comunicado que daba a entender que íbamos a generar una especie de ‘burbuja’ a la que no iba a poder pasar nadie, pero eso no va a suceder. Por eso fui y les expliqué que, por momentos, íbamos a cortar el tránsito vehicular pero no el peatonal. Con los que hablé, ninguno manifestó inconvenientes”, dijo Marcelo Vitali a Teleshow.

Hasta el momento, se mantuvieron en reserva los detalles específicos de la trama y el papel que la China Suárez desempeñará dentro de la historia, aunque es de destacar que la expectativa crece día a día entre los seguidores de la actriz y los entusiastas de la ficción, que en las distintas plataformas encontró su lugar.

Fuente: 442