El insólito motivo por el que Juan Leyrado no pudo divorciarse de su esposa

Este sábado en La noche de Mirtha (El Trece), estuvo de invitado el reconocido actor Juan Leyrado y se animó a responder una picante pregunta de Mirtha Legrand e hizo tentar de la risa a todos en la mesa con su inédita respuesta. Es que, a diferencia de muchas parejas que hacen terapia para recomponer el vínculo, el artista recordó el momento en el que junto a su esposa decidieron ir a un psicólogo con la idea de separarse, pero fracasaron en el intento.

“Juan, contame de tu separación, que quisiste separarte varias veces de tu mujer y no resultó, ¿es cierto que tus hijos pusieron un cartel en la calle que decía ‘sepárense de una vez?’, le preguntó ‘La Chiqui’, fiel a su estilo picante y con una risa pícara.



“Es que ‘todos nuestros amigos están separados’ y decíamos ‘¿qué pasa con nosotros?’”, comenzó contando Juan Leyrado, y siguió: “En las dos oportunidades que fuimos, el analista terminaba diciendo ‘pero no, no se pueden separar’. Íbamos a terapia, pero de muy buena onda para separarnos, no teníamos ningún problema, pero nos parecía muy raro siendo de esta generación no estar separados, era como que te miraban como ‘uy, cómo estás aguantando’”.



Por último, y en ese sentido, el actor aclaró que actualmente vive feliz junto a su mujer y que incluso están mejor ahora que antes. “Yo la paso bomba ahora, mejor que antes. No estamos separados, pero por ahí uno quiere dormir en un dormitorio y otro en el otro, pero estamos bárbaro”.

Fuente: Pronto