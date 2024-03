El drama de Tamara Bella y su hija Bruna de 9 meses: "Mi ex se declaró en quiebra para no pasarme un peso"

Tamara Bella estuvo en pareja con Pablo Vázquez Kunz con quien estuvo feliz durante un tiempo, pero las cosas cambiaron de repente y su expareja dejó de hacerse cargo económicamente del embarazo y la hija de ambos. Hoy Bruna está más grande y aún Tamara lucha por la manutención de su hija.

"Pablo se declaró en quiebra y se fue a vivir a Miami. Así que la estamos remando. La justicia se expidió perfecto en abril, y dijo 'tenes que pasar esta manutención para la bebé'. Pero él se declaró en quiebra para no pasarme un peso", expresó la modelo en Intrusos (América).



Tamara Bella y su ex pareja y padre de su hija Pablo Vázquez Kunz

Sin embargo, Tamara reveló la verdad de su expareja: "Él no está en quiebra y vive en Miami. Él es psicólogo y es experto en biodecodificación. No va a volver, se muestra con un reloj carísimo, si está en quiebra no se cómo hace para viajar. Vive en un departamento gigante en Miami enfrente del mar".



"En algún momento va a tener que volver al país, y después no va a poder salir. Él no tiene nada a su nombre y donó todo a familiares", agregó la modelo.

