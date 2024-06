Aseguran que Duki y Emilia Mernes se van a casar: los detalles que se filtraron de la boda del año

Emilia Mernes y Duki vuelven a ser noticia. Según trascendió, la pareja decidió dar un paso más en su relación y está ultimando los detalles para casarse.

“Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba. Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”, dijo Ángel de Brito a modo de chisme “enigmático” este martes en LAM (América).

Fernanda Iglesias, la dueña de la primicia, aportó: “La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”. “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, destacó la panelista.

Después de varios minutos de intriga, terminó por revelar: “Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje”.

Fuente: TN