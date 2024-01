El descargo de Juana Repetto tras la polémica que se generó porque comió en un parador y le cobraron el hielo

Juana Repetto hizo un contundente descargo tras la polémica que se generó después de que en un parador le cobraran el hielo. “Todas las veces que pedimos hielo fue con una bebida por la que pagamos”, sostuvo.



En sus redes sociales, la influencer habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran y uno le comentó: “Alto bardo con el hielo”. Aunque ella dijo no estar al tanto de la polémica, aprovechó su llegada para remarcar algunas cuestiones.

“No he visto, pero lo voy a decir por última vez: cada vez que pedimos hielo fue con bebida. No es que nosotros le pedíamos hielo para bebidas que habíamos traído de nuestra casa. Nosotros nos traemos el agua, el morfi, todo y aparte consumimos. Todas las veces que pedimos hielo fue con una bebida por la que pagamos”, sostuvo.

Acto seguido, aclaró que ella en ningún momento dijo que era un horror, que era caro o que no lo quería pagar. “Les pregunté qué opinaban porque a mí es la primera vez que me pasa y me sorprendió. ¿Qué tanto? Pedía hielo con las bebidas que pedía en el parador como dice en el ticket que subí. Pedí una gaseosa con hielo”, se defendió.

Juana consiguió una adepta a su causa: su vecina de carpa

Lejos de toda polémica, Juana consiguió una adepta a su causa: Luz, su vecina de carpa. “Nosotras compartimos acá el balneario y hoy me fui a quejar porque realmente cobrarnos el hielo es una vergüenza. Le dije que era un abuso”, expresó la mujer en las historias de la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

“Ella se quejó en serio, pero fue toda la situación muy graciosa y de hecho miren: estamos subiendo al parador a seguir consumiendo, después a la tarde vemos el sunset, bailamos acá, estamos chochos disfrutando groso. Nos divertimos con tan poco y ustedes se enroscan con tan poco”, les dijo a sus seguidores.

Pese a eso, minutos después Juana y Luz se encontraron en el parador en cuestión. “Chicos, miren a Luz. Ella también está consumiendo en el parador. Luz, saludá por favor a la gente. Se queja y viene”, comentó. “Yo tengo hielo en la carpa, si necesitás te subo gratis. Vos pedí, yo te subo el hielo”, cerró divertida.

Con informacion de Todo Noticias.