Filtraron la supuesta razón por la que Marcos Gionocchio terminó el romance con Julieta Poggio

Luego de que Julieta Poggio confirmara que el romance con Marcos Ginocchio existió, no tardaron en surgir las especulaciones sobre el inicio y el final del vínculo. Al aire de LAM (América), Pepe Ochoa aseguró que la relación terminó por pedido del ganador del certamen.

“Esta es una historia de desamor, porque Marcos dejó a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos tomó la decisión de no seguir. Lo que a mí me cuentan que él decía en privado es que a él no le servía para su carrera estar pegado a ella”, comentó el panelista ante la mirada atónita de sus compañeras de ciclo.

Para aclarar sus palabras, agregó: “Marcos buscaba un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que quería. Él quería una chica cool”. Acto seguido, Ochoa lanzó un par de celebridades que entrarían en esta categoría, como Zaira Nara y Valentina Zenere.

Fuente: TN