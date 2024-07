Dalma Maradona reveló que usó una médium para "hablar" con su padre

Dalma Maradona, hija mayor del histórico futbolista Diego Maradona, reveló que usó una médium para tratar de comunicarse con su padre fallecido.

Dalma contó cómo fue su experiencia en el programa de streaming de Ángel de Brito, "Ángel Responde", y reveló que el encuentro "fue hermoso".

"Todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Entiendo perfectamente lo que pasó, pero me cuesta decirlo. Hay palabras que no quiero usar", empezó diciendo la hija mayor del Diego.

"Al año (de la muerte de Maradona) o un poco antes, me contactaron con una mujer. Una persona muy cercana me dijo: 'me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer'", contó Dalma.

"Yo confío en esa persona que me recomendó a esa mujer. A esa persona le pasó algo muy parecido con un familiar. Dije: 'bueno lo intento'. Pensaba: 'que sé yo si es verdad, de mí puede saber todo', pero habían cosas que no podía saber. No están en ningún lado", indicó.

Dalma cerró contando que le recomendó la experiencia a sus seres cercanos y que estos indicaron que "les pasó lo mismo". Me decían: '¿cómo puede ser?'", expresó.

"Fue algo hermoso para mí", finalizó la hija mayor del histórico diez argentino, fallecido hace más de tres años.

Fuente: Clarin