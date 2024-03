La inédita historia de Damián Betular sobre un tatuaje de Maradona que es furor en redes

Hablar de pastelería en nuestro país es sinónimo de Damián Betular, uno de los más prestigiosos de Argentina que con su carisma se ha ganado el apoyo casi unánime de la gente tras su participación en ciclos como MasterChef.

En el ciclo de streaming, Sería increíble emitido en Olga, el reconocido pastelero reveló una anécdota desconcida y mostró su lado futbolero en donde mencionó que se tatuó en su brazo a Diego Armando Maradona: "Me probé en tres clubes de Buenos Aires. Un día estaba caminando y al ver muchos tatuajes me hice el de Diego", relató.

"Cuando venimos a Buenos Aires me probé en tres clubes, un día caminando por la avenida Santa Fe, pase por un local, vi muchos tatuajes y dije 'me voy a hacer uno'", contó.

"Me hice un tatuaje de Diego (Maradona) con la fecha 26 de junio de 1986 y me lo hice en un momento cuando tuve una triple fractura en el peroné y ahí me dijeron que no podía jugar más al fútbol" y tras contar esto, Betular procedió a arremangarse la remera y mostrar el tatuaje de Diego Armando Maradona que dejó a todos atónitos.

Fuente: 442