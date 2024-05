El Turco Naim sorprendió al contar a qué se dedicará tras su separación de Emilia Attias

El Turco Naim está enfocado en su nueva vida tras separarse de Emilia Attias, con quien compartió 20 años. Harto de que en los programas de TV se comentara que no hacía nada y se la pasaba echado en la cama, contó que tiene muchos proyectos y que viajó a Ecuador justamente para avanzar con uno de ellos y no para escaparse del escándalo.

Sobre su futuro, el humorista explicó: “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming ‘Vamo a ver qué sobra’. Filmé dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy para allá a diseñar otro bar, una parrilla gourmet y a hacer un streaming de fútbol”.

En ese mismo audio que le envió a Pablo Layus, también dijo que pronto estará de regreso en la Argentina. “De ahí vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. El malo. Te imaginarás que trabajo me sobra”, cerró.

Emilia Attias dio por terminado el escándalo con el Turco Naim con una importante aclaración

Emilia Attias se separó del Turco Naim y varias intimidades salieron a la luz de la mano de Yanina Latorre. Esto la llevó a hacer un extenso posteo en las redes sociales, donde aclaró que siempre permanecerá unida al humorista por el bienestar de su hija Gina, y porque durante 20 años juntos supieron construir un vínculo que va más allá de lo amoroso. Sin embargo, el punto final al escándalo lo puso el lunes, cuando fue sorprendida por un periodista del programa A la tarde (América) mientras llegaba a su casa.

Reacia a hablar y bastante indignada con todo lo que se comentó de ellos en la TV, la ex Casi ángeles hizo breves declaraciones con una importante y contundente aclaración: “Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente, no fue una decisión nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a hablar ninguno de los dos”.

Por último, negó haberle sido infiel al ex VideoMatch, a quien conoció durante una cámara oculta: “Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas”.

Fuente: TN