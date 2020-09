Para Sergio Berni, el reclamo de la Policía bonaerense «fue un intento de desestabilización contra Kicillof»

Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciara un aumento para la Policía bonaerense, Sergio Berni habló sobre las protestas de la fuerza de seguridad y aseguró que el objetivo era «desestabilizar» al Gobierno provincial. Sin embargo, el funcionario destacó que, en medio del conflicto, la gestión del ex ministro de Economía no solo logró un incremento salarial para los efectivos, sino que también «puso la piedra fundacional para un plan de seguridad».

En una entrevista brindada ayer al canal Todo Noticias (TN), aseveró que la gestión bonaerense estaba al tanto del conflicto y, en ese sentido, remarcó: «No se necesita saber de seguridad para darse cuenta de la crisis que sufre la Policía de la provincia». A modo de autocrítica, agregó: «Respetamos muy poco a la Policía, no solo desde el punto de vista salarial, sino desde las condiciones mínimas de trabajo». Por otra parte, repudió la manifestación frente a la casa del gobernador y resaltó el trabajo del dirigente.

Siguiendo esa línea, volvió a hacer hincapié en el aumento que Kicillof anunció este jueves para la Policía y lo calificó de «un acto de justicia». En contraposición, manifestó que todas las subas que se otorgaron antes fueron «parches» y consideró que «por eso no hay una sola sino varias». Por lo tanto, subrayó la actitud del gobernador, quien «no se dejó amedrentar, no se dejó extorsionar y no puso parches», y empezó a implementar «soluciones de fondo» que se enmarcan dentro de un plan de seguridad.

El funcionario analizó la clase política argentina y sostuvo que, durante los últimos 30 años, hubo tres tipos de dirigentes. «Aquellos que prometen mucho y no hacen nada, aquellos que hacen lo que se puede y aquellos que hacen lo que se debe, y eso es lo que hizo el gobernador». En esa línea, resaltó las medidas anunciadas por el líder bonaerense y afirmó que ayer Kicillof comenzó a resolver una problemática que había quedado inconclusa desde 1943.

En relación detalló que el conflicto con la Policía bonaerense se remonta a la época del ex presidente Juan Domingo Perón, ya que, según precisó, cuando el ex mandatario creó la fuerza Federal, ese fue el momento a partir del cual los efectivos bonaerenses comenzaron a percibir, en comparación, un sueldo mucho menor. Para concluir, se refirió a otro de los reclamos de la Policía de la provincia que consiste en contar con representación gremial, pero el funcionario descartó la posibilidad: «La Corte Suprema lo impide, por lo tanto, va contra la ley y eso no se va a permitir».

