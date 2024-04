«No ven lo que pasa en la calle»: Pablo Moyano de la CGT volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei

A una semana del Día del Trabajador, Pablo Moyano, cosecretario de la CGT cuestionó las medidas que aplicó el gobierno de Javier Milei, especialmente la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. El líder de Camioneros aseguró que el gobierno se encuentra «encerrado en su propia realidad«.

En una entrevista radial en AM 750, Pablo Moyano se explayó sobre lo vivido durante el martes 23 de abril. Moyano, al igual que otros sindicalistas y figuras políticas, asistió en apoyo a la marcha universitaria, sobre la cual afirmó haber sido «una de las más grandes a las que asistió«. Sobre la marcha también agregó que el Gobierno no ve la situación que se vive en las calles, y que el enojo de la gente se irá acumulando.

El líder sindicalista también le dedicó unas palabras al presidente Javier Milei. «Se cree el abanderado del mundo de la libertad y seguramente miles de sus votantes fueron a la marcha». La marcha se replicó en muchas ciudades del país y llegó a ojos de todo el mundo por la cobertura de los medios internacionales.

El plato fuerte de la entrevista fueron sus declaraciones sobre la Ley Ómnibus. «Un día te dicen otra cosa, después van cerrando distintos temas. Hasta ayer la reforma laboral salía completa. Después la modificaron. No sabemos qué va a presentar el Gobierno. Nosotros la rechazamos de plano«, sostuvo Moyano. Agregó «No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones, limitar el derecho a huelga, ampliar los periodos de prueba. Eso no es negociable» sobre la reforma laboral que se debatió en Diputados, al mismo tiempo que la tildaba de «represiva y regresiva».

La Confederación General del Trabajo está organizando una marcha por el Día del Trabajador, la misma será en rechazo a las políticas del gobierno libertario. «El 1° de mayo vamos a conmemorar el Día del Trabajador, pero también vamos a rechazar la política de ajuste. Esa marcha junto a la adhesión al paro del 9 de mayo van a ser masivas«, comentó Moyano sobre el tema.

Con información de www.elintransigente.com