Se "picó" Rafaela: 137 casos en el día de ayer

Al igual que la provincia, Rafaela sigue viviendo un momento bastante crítico con el coronavirus. De hecho, este miércoles, la ciudad atravesó su peor jornada en casi 7 meses de pandemia, ya que volvió a establecer una nueva marca de contagios diarios con otras 137 infecciones, bastante superior a las 98 que se habían reportado el pasado 10 de octubre, el anterior récord diario.

Durante el reporte epidemiológico de este 14 de octubre, Martín Racca, subsecretario de Salud del municipio local, expresó que "en esta jornada tenemos que comunicar 137 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, lo que suman un total de casos de marzo de 1.650, de los cuáles 633 se encuentran activos, 997 se encuentran recuperados y 20, lamentablemente, fallecidos. Además, tenemos un total de 1.639 personas aisladas. Con respecto a la situación de las camas del Hospital, tenemos en sala general 19 pacientes internados Covid positivo y 15 sospechosos. Y con respecto a las camas críticas, en la unidad de cuidados intensivos, tenemos 19 pacientes internados, 16 con asistencia respiratoria mecánica".

ANOSMIA Y DISGEUSIA

Por otro lado, el facultativo volvió a recordar "la posibilidad de hacer el diagnóstico por nexo, que es aquella persona que es conviviente o contacto estrecho de un positivo que desarrolla síntomas compatibles con la enfermedad. Si esta persona no cuenta con comorbilidades, se la considera diagnosticada por nexo. Y lo otro es por clínica. Tenemos 2 síntomas que son la Anosmia y Disgeusia, que es la pérdida del olfato y el gusto, y que si no encontramos otro motivo hoy es diagnóstico de coronavirus. Es la única patología que produce la pérdida del olfato de manera aguda y abrupta, y en esos casos no necesitamos ningún test, porque no son sensibles, no tienen una alta taza de sensibilidad, son más bien medianos en la sensibilidad. Así que si yo tengo 10 pacientes que perdieron el olfato, que estoy seguro que son Covid positivo porque perdieron el olfato, y le hago el test a los 10, me voy a encontrar con que 3 o 4 dan negativo con el riesgo que eso implica. Le informo un negativo a un paciente que después va a desarrollar su vida y la posibilidad de contagio a toda la población. Esa información la determina el médico a través del reporte del 107. Si tengo síntomas compatibles con la enfermedad, lo reporto al 107, el test se va a realizar después de las 72 horas, así que tengamos paciencia en ese período porque nosotros los vamos a llamar, estamos al día, pero también tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico por nexo clínico y epidemiológico. Esa información la estamos manejando y la estamos mejorando. Recuerden que por consultas que no sean relacionadas con los síntomas, llamamos al 147. La línea de 107 la dejamos para urgencias y emergencias, sobre todo si nos falta el aire y estamos muy agitados. Y si contamos con movilidad, nos acercamos a la guardia Covid del Hospital si nos falta el aire y estamos agitados. Son los 2 servicios de emergencia que nos tienen que atender a toda la población, la verdadera salud comunitaria. Así que lo vamos a usar bien al recurso cuando es realmente necesario. Por suerte, a esta enfermedad, la mayoría de los casos son leves y se transitan en casa. Dividir entre si puedo estar en casa o si tengo que consultar a veces es difícil".

TAMBIEN EN EL

TERRITORIO

El virus no afloja y no da tregua también en el territorio provincial, que continúa batiendo día tras día cifras máximas de contagios y muertes. La jornada de ayer volvió a ser negra con 2.470 nuevas infecciones y dejó atrás el anterior récord diario del día anterior cuando se habían reportado 2.303 de acuerdo al reporte epidemiológico suministrado anoche por parte del Ministerio de Salud provincial. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 69.366, de los cuales 8.671 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 60.695 por laboratorio.

En cuanto a las ciudades más afectadas, Rosario registró 1.167 casos nuevos casos de Covid-19 y acumula 33.851 desde marzo, casi el 50% de los casos totales de la provincia. En tanto, la ciudad de Santa Fe informó otro 259 positivos, totalizando 5.380. Además, se confirmaron 104 en Venado Tuerto, 55 en Villa Constitución, 54 en Villa Gobernador Gálvez y 41 en Granadero Baigorria y San Lorenzo. En cuanto a localidades pertenecientes al Departamento Castellanos y aquellas cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 27 en Sunchales, 25 en Esperanza, 21 en Santo Tomé, 9 en Recreo, 6 en Franck y San Carlos Centro, 5 en Ceres, 4 en Humberto Primo, 3 en Monte Vera, 2 en Angel Gallardo, Ataliva, Laguna Paiva, Lehmann y San Cristóbal y 1 caso en Pilar, San Agustín, San Carlos Norte y San Jerónimo Sud.

A la fecha, 223 pacientes se encuentran internados por COVID-19 en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) en hospitales públicos provinciales, de los cuales 202 cuentan con asistencia respiratoria mecánica, mientras que en Camas Generales son 451 personas las internadas por esta enfermedad. En tanto, hay un total de 53.151 pacientes recuperados, 15.501 pacientes activos y en la provincia se registraron 126.519 notificaciones de las cuales 48.730 fueron descartadas.

40 FALLECIDOS

Por último, otro récord lo marcaron ayer los fallecimientos, que fueron 40 en la bota santafesina. En cuanto a las víctimas fatales, 25 pacientes pertenecen a Rosario y 7 de Santa Fe. Además, se sumaron 2 pacientes de Villa Gobernador Gálvez y se confirmó un deceso en Hughes; Elortondo; Esperanza; Empalme Villa Constitución; Chañar Ladeado y Chabás. Hasta la fecha se registran un total de 714 fallecidos en la provincia.

Con información de La Opinión