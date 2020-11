Salvavidas de plomo: Lucila Puyol defiende a Saín

“Si te golpea el narcosocialismo de Pullaro y cía sumados con la derecha conservadora, sigamos adelante que estamos haciendo las cosas bien Omar Perotti y Marcelo Sain”, publicó en su cuenta de twitter Puyol.

Este martes, ante la prensa, Puyol manifestó que “no me cabe ninguna duda de que van en contra” de Sain y agregó que “creemos que el ministro de Seguridad vino a tener una posición clara, como lo ha indicado el gobernador, de que no tener ningún trato con el crimen”.

Al ser consultada sobre la acusación de narcosocialismo a la oposición en las redes, la secretaria de Derechos Humanos expresó que “son datos de la realidad de quiénes votaron la semana pasada un planteo que no tiene lugar, al menos, en este gobierno”.

Vale recordar que la semana pasada, en un tratamiento express, la Legislatura provincial aprobó un marco regulatorio para los denominados “gastos reservados” del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Si bien esos recursos están contemplados en los presupuestos, hasta ahora no se hacían rendiciones de cuenta de forma inmediata debido a que, en teoría, esos fondos están destinados a investigaciones vinculadas a seguridad.

La sanción de la ley reavivó las profundas diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras legislativas. Ahora se suma una difícil relación con el Ejecutivo.

Durante el debate en la cámara baja, el diputado del FPCyS, Pablo Farías sostuvo que los gastos reservados en Seguridad se incrementaron notoriamente en comparación con gestiones anteriores. “Sabemos que se están invirtiendo fondos muy importantes, mucho más importantes que antes, que se han multiplicado las sumas que se destinan a los gastos reservados”, dijo Farías y advirtió que “a diferencia de lo que ocurría antes, hoy la disponibilidad de esos gastos están directamente asignadas a las figuras políticas, cuando antes se lo designaba o lo utilizaban los funcionarios policiales de carrera o las estructuras judiciales o vinculadas al Poder Judicial”. A raíz de estas declaraciones y fiel a su estilo, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain salió a responderle a Farías a quien acusó de “incompetente y mentiroso”.

A través de su cuenta de twitter, Sain expresó sobre el legislador que “Además de incompetente es mentiroso. En el Ministerio de Seguridad hoy se ejecutan los gastos reservados de la misma forma que lo hacía Pullaro, a través de los servicios policiales autorizados”. En otro de los posteos, el titular de la cartera de seguridad provincial sostuvo que “se ve que el diputado no terminó de leer el proyecto de Ley de Seguridad Pública remitido por el gobierno. En el capítulo de Control Parlamentario. Pero no quiere discutir las leyes con el ministro Sain”

Quien se sumó al debate a través de las redes sociales fue el diputado del PJ, Leandro Busatto quien acusó al FPCyS de violentar las prácticas parlamentarias para condicionar la gestión del gobierno en materia de seguridad. “Hoy hubo una maniobra del Frente Progresista que violenta las prácticas parlamentarias: sin debate, aprobaron leyes cuyo único fin es condicionar la gestión en Seguridad. Cuando fuimos oposición, en cambio, aprobamos la Emergencia, para que Bonfatti pudiera gestionar una crisis”, advirtió el legislador y lamentó que “haciendo abuso de una mayoría circunstancial, sancionaron entre gallos y medianoche, sin debate, sin el diálogo del que tanto presumen, una ley que modifica el perfil de los fiscales y el control de los gastos reservados”.

En ese sentido, Busatto resaltó que ésta iniciativa se sanciona “justo cuando se investiga su uso en la gestión anterior”, es decir, del FPCyS. Al respecto, el diputado peronista remarcó que “hay que recordar que, en este momento, la Justicia investiga, por una denuncia del ministro Sain, si no se usaron esos fondos reservados para pagar la defensa de los policías acusados de secuestrar y desaparecer a Franco Casco”.

El propio ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, también se refirió al tema en las redes sociales y habló de "goles en contra" de "compañeros", en referencia a los integrantes de PJ que acompañaron con su voto la norma.

"Muchos años jugué de arquero en un equipo de «compañeros». Los goles que más me dolían era los goles en contra", recordó Michlig en redes sociales por la noche del jueves en medio de la discusión que se dio tras la aprobación de la ley aprobada ayer y que establece un marco regulatorio sobre los "gastos reservados" del Ministerio de Seguridad y del MPA. Si bien esos recursos están contemplados en los presupuestos, hasta ahora no se hacían rendiciones de cuenta de forma inmediata debido a que, en teoría, esos fondos están destinados a investigaciones vinculadas a seguridad.

Por su parte, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri reconoció que hay poco diálogo entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura. En diálogo con medios rosarinos, el legislador recalcó que “hace tiempo que venimos debatiendo estos proyectos. Si se tomaran el tiempo de analizar el funcionamiento de la Legislatura podrían ver que hay un montón de modificaciones de leyes y no es contra alguien en particular”. Traferri negó las acusaciones que indican que las normativas sancionadas van en contra del titular de la cartera de Seguridad. “¿Cómo puede ser “en contra de” si no es el “dueño de”? No son leyes a medida del ministro de Seguridad, me parece que se generan cortinas de humo para distraer o para no tomar la responsabilidad que tenemos como sociedad y uno de los más graves es de la seguridad”.

Fuente: Aire Digital