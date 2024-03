Más misiles de Javier Milei contra el socialismo

El presidente Javier Milei reincidió y le pegó donde más le duele al Partido Socialista, uno de los socios mayoritario del gobernador Maximiliano Pullaro en Unidos para Cambiar Santa Fe. La insistencia en calificarlo de “narcosocialismo” despierta dudas acerca de los motivos del presidente.

Si bien Pullaro es radical fue parte del Frente Progresista que conducía el socialismo como diputado provincial y ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz. Si continúa la ofensiva de Milei, ¿habrá algún tipo de respuesta del gobernador justo cuando la crisis de seguridad requiere de ayuda de Nación?¿La espera el socialismo?



Por estas horas había contactos internos en la alianza. Incluso en la reunión de Gabinete del gobierno se pensó alguna postura como Unidos en lugar de que conteste directamente el gobernador. Así, mostrarían que no hay fisuras.



El petardo de Javier Milei

"Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narcosocialismo, iniciado con (Hermes) Binner y con (Antonio) Bonfatti. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis", afirmó Milei en diálogo con Radio Mitre.

No fue algo elíptico, fue una nueva acusación de Javier Milei con dos ingredientes extra: retomó la palabra “narcosocialismo” usada por el kirchnerismo haya por 2012 que tanto agitó aquellos años en Santa Fe, y les tocó a Binner, primer gobernador socialista del país, por lo tanto sagrado, por lo que lo convierte en una cuestión personal para los socialistas.

El Partido Socialista de Santa Fe lanzó un repudio a las “agresiones y calumnias” y las consideró “falaces, sin ningún asidero y, peor aún, llegan en un momento donde no hay lugar para la especulación ni la disputa política”. Ahora bien, ¿se trata de una especulación política de Milei?

¿Estrategia o ideología?

No parece una estrategia pensada y llevada a cabo con prolijidad sino más bien parte de la estrategia agresiva del presidente en la coyuntura. No faltaron en el socialismo quienes señalaron que es una semana compleja para el presidente con el offside del aumento de sueldo, la explosión del narcocrimen en Rosario y la habilitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel del tratamiento del DNU 70/2023 en el Senado.

Por lo tanto, encontró en la ideología la plataforma perfecta para generar ruido y agenda. “Mezcla de ideología y su manera de hacer política. Nada más”, comentaron en Unidos.

Desunirlos

Sin embargo, también podría pensarse en la intención de querer romper la alianza que el gobernador Pullaro tiene con el socialismo y el PRO en Santa Fe. Sería demasiado pensar que lo hace con vistas electoralistas, pero sí para agrietar el vínculo de una figura fuerte y que en alguna ocasión estuvo dispuesto a apoyarlo aún cuando sus pares socialistas se pararon como opositores en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, parece haber cierto pase de factura al PS porque los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón habían avisado que votarían en contra la ley Bases. Este jueves la presidenta del partido aprovechó su banca en el Congreso, donde se buscaba la aprobación de la emergencia en seguridad para Rosario, y le respondió al presidente. "El dolor de los rosarinos me hace venir acá a no contestarle al presidente, sino exigirle que dé respuestas".

CON INFORMACION DE LETRA P.