"Diego podría estar vivo", dijo el abogado de la enfermera

“Como no es un trabajo esclavo ser médico uno renuncia o lo pone en conocimiento de la justicia, lo que es grave es que no había acompañamiento terapéutico, no había una ambulancia, (Diego) vivía en una casa con un baño químico, no había un desfibrilador, un tubo de oxígeno, las medidas mínimas que cualquiera buscaría para un familiar”, indicó este miércoles Baqué en la sede de la Fiscalía General de San Isidro.

Y añadió: “No se permitió que se tomaran precauciones, se permitió que se eche a los acompañantes terapéuticos, la enfermera no podía tomarle las pulsaciones todos los días, eso es, de mínima una imprudencia o negligencia”.

Al ser consultado sobre los responsables, respondió: “Los médicos tratantes, (Leopoldo) Luque y la psiquiatra (Agustina Cosachov)”.

“Mi representada no podía verlo, si Maradona quería una aspirina en el turno que ella estaba, se lo pedía a los asistentes, iba hasta la puerta (de la habitación) con ellos, quienes ingresaban y se lo daban”, describió.

Y advirtió: “Ella lo único que hizo fue actuar en una situación de emergencia, no había ningún equipo mecánico. Yo hago esta pregunta ¿era difícil tener una ambulancia en la casa por su había una emergencia, era difícil llevarlo a una clínica después de que se cayó, aunque sea en un auto?”.

“El abandono de persona es otra figura, esto está en principio es homicidio culposo, hay que ver el dolo eventual”, señaló.

Y aseguró: “Maradona podría estar vivo si hubiera estado en la casa de cualquiera a de los muchachos que está acá (en referencia a los periodistas de la rueda de prensa)”

El letrado se presentó ante la Justicia para "aportar pruebas" e información de un chat que integraba la mujer con audios "de conversaciones reveladoras".

"Venimos a aportar pruebas, audios de un chat que integraba la enfermera hasta días antes de que fuera excluida, donde hay una serie de conversaciones reveladoras de todo lo que acontecía en el día a día de la situación de Maradona", dijo.

Baqué aseguró que realizará la presentación ante la fiscal del caso, Laura Capra, quien investiga la muerte de ex futbolista, y aclaró que no presentará ninguna eximición de prisión porque su asistida "no está imputada por ahora".

Fuente: Cadena3