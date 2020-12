La ivermectina vuelve a escena y es alentador

La ivermectina se está perfilando como el medicamento más prometedor en la lucha frente al Covid‐19. Los datos epidemiológicos de los países que la han aplicado a gran escala son esperanzadores y cada vez son más los estudios científicos que reconocen su eficacia.

Una de las pocas buenas noticias sobre la Covid‐19 que se han publicado en los últimos meses ha sido la aparecida hace una semana en el blog de la Front Line Covid Critical Care Alliance -FLCCC-. Esta organización, creada en enero de 2020 por el Dr. Paul E. Marik, profesor de medicina y jefe del Departamento de Neumología en la Eastern Virginia Medical School, reúne a un grupo de prestigiosos médicos e investigadores norteamericanos que han desarrollado algunos de los protocolos de tratamiento del Covid‐19 más utilizados. La FLCCC ha desarrollado un nuevo protocolo (I‐MASK+) basado en un medicamento que ha dado unos excelentes resultados tanto en el tratamiento como en la profilaxis de la Covid‐19: la ivermectina.

La ivermectina es un conocido medicamento antiparasitario utilizado en humanos desde hace décadas para la oncocercosis, la filariasis cutánea y varios tipos de parasitosis, con un excelente perfil de seguridad y un largo historial de uso. Sus propiedades antivirales y antiinflamatorias han sido descubiertas recientemente y los estudios de los últimos meses, tanto los primeros que se realizaron in vitro en marzo, como los 25 ensayos clínicos realizados hasta la fecha han demostrado que posee una capacidad única y muy potente para inhibir la replicación del SARS‐CoV‐2.

El informe que ha publicado la FLCCC, hace una revisión de los principales medicamentos utilizados contra la Covid‐19, ahora que los estudios clínicos empiezan a mostrar claramente sus resultados. Concluye que tratamientos como la hidroxicloroquina, el remdesivir, el interferon y el suero de convalecientes, que en su día despertaron grandes esperanzas, han mostrado tener poca o ninguna eficacia. Únicamente el uso de corticoesteroides en la fase de inflamación pulmonar tiene resultados claramente positivos.

El otro medicamento que ha mostrado ser claramente eficaz es la ivermectina, y, además, en todas las fases de la enfermedad: en la incubación, en la fase sintomática y en la de inflamación.

Esto la posiciona en la primera línea de los tratamientos contra la Covid‐19 y ha llevado al FLCCC a proponer un nuevo protocolo llamado I‐MASK+ basado en ivermectina, vitamina D3, vitamina C, melatonina, aspirina y zinc, combinado con el uso de mascarillas para reducir la transmisión del virus.

El protocolo propuesto por la FLCCC no es el único que ha adoptado este medicamento. También el doctor Thomas Borody, un reconocido médico australiano famoso por haber desarrollado la triple terapia de antibióticos capaz de curar las úlceras pépticas, ha propuesto un protocolo basado en ivermectina que empezó a prescribirse legalmente en Australia en agosto.

La propiedad más interesante de la ivermectina es el hecho de que su efecto inhibidor de la replicación del SARS‐CoV‐2 se prolonga varias semanas después de su toma, lo que la hace muy interesante como medida profiláctica. En este sentido destaca el estudio realizado en la Universidad Zagazig de Egipto donde se llevó a cabo un estudio profiláctico controlado y aleatorizado con dos dosis de ivermectina administradas a contactos cercanos de pacientes Covid de 0,3 mg por kg de peso, separadas 72 horas. Sólo el 7,4% de los contactos que recibieron Ivermectina tuvo síntomas, frete al 58,4% del grupo que no la recibió.

También en Argentina se utilizó ivermectina y carragenina como profilaxis en un estudio en el que participaron 1.195 agentes de salud. En el grupo que usó ivermectina, ninguno se contagió de Covid19, mientras en el grupo de control, lo hizo el 58%. El tratamiento utilizado consistió en un spray nasal de carragenina y 6 gotas orales de ivermectina (0,6mg/ml) tomadas cinco veces al día (0,6mg por persona y día) durante 14 días.

En base a todos estos estudios, los científicos de la FLCCC llegan a afirmar, literalmente, que: "basándose en los datos de los análisis in vitro, en animales, profilácticos, clínicos, de seguridad y epidemiológicos a gran escala que demuestran disminuciones tanto en los recuentos de casos como en las tasas de mortalidad en regiones con uso generalizado de ivermectina, el FLCCC recomienda que la ivermectina se utilice tanto en la profilaxis como en el tratamiento de COVID‐19. En presencia de una oleada mundial de COVID‐19, el uso generalizado de esta intervención segura, barata y eficaz podría dar lugar a una drástica reducción de las tasas de transmisión, así como de la morbilidad y la mortalidad en las fases de enfermedad leve, moderada e incluso grave".

El optimismo de la FLCCC sobre este medicamento resulta especialmente sorprendente en estos momentos en los que la lucha contra la pandemia ha entrado en una fase de descontrol y los malos datos nos han acostumbrado a una penosa resignación que raya en la depresión. Pero la ivermectina va acumulando cada día más resultados científicos positivos y ya cuenta, con, al menos, tres estudios controlados y randomizados, estudios simulados y varios estudios de caso, algunos de ellos ya publicados.

El argumento que se suele esgrimir contra su uso es que la dosis necesaria es mayor que la que se consideraba segura para otras patologías (0,2mg/kg en una dosis única), pero el protocolo I+MASK de la FLCCC recomienda dos dosis de 0,2mg/kg separadas 72 horas y los estudios están reportado resultados positivos utilizando dosis similares sin que se hayan reportado efectos adversos. También se ha observado en este estudio un umbral de seguridad de hasta 2mg de ivermectina por kg de peso corporal para individuos sanos (cinco veces mayor que el recomendado para la Covid‐19).

Pero lo que resulta más asombro de la ivermectina son los datos epidemiológicos. La publicación de la FLCCC muestra los resultados en ciudades y regiones concretas de tres países: Perú, Brasil y Paraguay. En todos ellos la ivermectina se ha aplicado a gran escala entre la población y su uso está fuertemente correlacionado con disminución de la mortandad por Covid‐19. También es conocido que ha sido aplicada de forma más o menos oficial en países como Bolivia, Perú, varios estados de la India, Bangladesh, Australia, Brasil, República Dominicana o México. Algunos de estos países muestran en estos momentos curvas de contactos a la baja sin que sus poblaciones estén en estos momentos estrictamente confinadas. Destacan entre ellos Australia (que ha reportado sólo una muerte por Covid‐19 desde el 28 de octubre), Egipto (con 15 muertes diarias en estos momentos en 98 millones de habitantes), Bolivia (6 muertes diarias en 10 millones) y Republica Dominicana (5 muertes diarias en 11 millones) ¿Está la ivermectina detrás de estos datos? De momento no hay estudios sobre ello, pero los datos deberían analizarse cuidadosamente. No debemos descartar que puedan existir países en desarrollo que estén aplicando medidas más exitosas que las que estamos aplicando en Europa.

Resulta sorprendente que la OMS se haya hecho tan poco eco de los resultados positivos que está obteniendo este medicamento en los últimos estudios. De hecho, en junio, lo retiró de la lista de tratamientos recomendados aduciendo que todavía no existían pruebas suficientes de su eficacia y no lo ha incluido en los estudios que copatrocina. Hay razones para sospechar que el extraño comportamiento de la OMS se debe más a sus conflictos de intereses que a las contraindicaciones o efectos secundarios de este bien conocido fármaco. Y es que la ivermectina tiene el "defecto" de ser extraordinariamente barata, de no estar sometida al pago de patente y de poder fabricarse en muchos países del mundo, ya que es utilizada frecuentemente para el ganado.

Estamos, pues, ante un medicamento que no ha tenido "padrinos" que lo promocionaran durante todos estos meses de pandemia a la hora de subvencionar sus investigaciones, pero, a pesar de ello, ha conseguido los mejores resultados en los ensayos in vitro, estudios de caso, ensayos clínicos y análisis epidemiológicos y ya hay protocolos que lo incluyen. Es difícil, realmente, dudar de que nos encontramos ante un fármaco eficaz, que puede traernos algunas sorpresas agradables.

Fuente: Arainfo