Otro tremendo mural para Maradona en Italia

A varias semanas de la desaparición física de Diego Maradona, el sur de Italia se sigue lamentando y, al mismo tiempo, celebrando la obra del Diez. En este caso, se estrenó un nuevo mural en su homenaje en Quarto, ciudad muy cercana a Nápoles.

A cargo del artista Jorit Agoch, quien ya había colaborado en otro mural que está en Nápoles, la pintura se descubrió durante la noche, con presencia de algunos hinchas mientras de fondo se escuchaba una versión tana de La Mano de Dios.

Debajo de la figura del Diez, quedó un mensaje escondido, que fue tapado por la pintura pero dice mucho: "Le llamas dios pero yo no lo conozco, tu dios vive en el cielo y nosotros estamos en una zanja, mi D10 no justifica contradicciones, toma partido y pelea, no se refiere al mañana, no debe encarnar mis aspiraciones, come conmigo, nos manoseamos. Lo llamas dios, pero mi D10 no vive en el cielo, ni siquiera sabe volar si lo necesito, no tengo que rezar para que no divida las aguas, no multiplique los panes, mi D10 es mi panza y mueve las manos".

El mensaje cierra con una frase del propio Diego: "Quiero convertirme en el ídolo de los niños pobres de Nápoles, porque son como yo en Buenos Aires".

Anteriormente, el artista había también homenajeado a Maradona con otro mural, emplazado en el distrito de San Giovanni a Teduccio, en Nápoles. La diferencia, si bien ambos tienen esos rasgos guerreros sobre las mejillas, es que aquel era un Diego más adulto, en tiempos de entrenador de la Selección Argentina.