Escandalosos nuevos audios de la psiquiatra de Maradona: “Esa mina es una negra villera”

Los escandalosos audios que intercambio el equipo médico de Diego Maradona a lo largo de su tratamiento siguen saliendo a la luz ya que se encuentra en posesión de la Justicia. En las últimas horas se dieron a conocer conversaciones entre Agustina Cosachov y Charly donde hablan sobre Verónica Ojeda de manera despectiva.

En el aire de “Intrusos” se compartieron las desgrabaciones de algunas notas de voz que fueron extraídas del teléfono móvil de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona. Según se entiende, Verónica Ojeda no estaba de acuerdo con los tratamientos y pidió más información con respecto a la salud del padre de Dieguito Fernando.

“¿Qué hacés Charly? Aparentemente Verónica Ojeda está presionando. Entendió que tenía principio de Alzheimer y trastorno bipolar entonces se preocupó. Cuanto menos información le demos a Verónica mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo. Dijo que quería llamar al equipo de Avril”, dice la médica en un mensaje.



“Me parece que es prudente y precavido que como estrategia nos pongamos de acuerdo con las cosas que vamos a decir porque si no quedamos como que uno dice una cosa y otro dice otra”, siguió diciendo Agustina Cosachov quien trabajó en los últimos años junto a Leopoldo Luque.

“Vayamos por la misma línea, no digamos diagnóstico a la familia excepto que pregunten y poca información a Ojeda que es quilombera. Yo posta estoy contenta con cómo venimos. Esa mina es una negra villera”, agrega la psiquiatra. Por último, una persona de su equipo médico de Maradona agrega: “Sí, pata sucia y falsa. No pasa nada”.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en el living de Susana Giménez

Actualmente Mario Baudry, novio de Verónica Ojeda, es quien patrocina a su hijo en la causas que aún hoy están abiertas en la Justicia y que rodean a Diego Maradona. Por un lado, está la que concierne a la sucesión y, por el otro, la que investiga las causales de muerte del astro del fútbol.